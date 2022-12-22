Какая ситуация с электроснабжением в Украине на утро 22 декабря – "Укрэнерго"

Энергетикам удалось подключить еще один из блоков атомных электростанций.

На утро четверга, 22 декабря, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. Самая сложная ситуация до сих пор в Киеве, центральном регионе и прифронтовых регионах на востоке и юге.

Об этом сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

К сети удалось подключить еще один из блоков атомных электростанций, продолжается набор мощности. В то же время сохраняются ограничения в системе передачи электроэнергии. Они вызваны повреждением магистральных сетей систематическими российскими атаками.

До всех областей доведены лимиты потребления. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные, их восстановление требует значительного времени, добавили в "Укрэнерго".

Напомним, что энергетикам уже удалось частично восстановить подачу света на 78% поврежденных высоковольтных подстанциях в Украине, которые повредила российская армия.

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