Какая ситуация с курсированием поездов на Днепропетровщине после атаки: в "Укрзализныце" сообщили

"Укрзализныця" возобновила движение поездов на Днепропетровщине после атаки. Пока они отправляются по графику.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

"Движение поездов поврежденным в результате вражеских обстрелов по участку восстановлено, поезда курсируют по графику", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 13 марта армия РФ ударила по энергообъектам "Укрзализныци" на Днепропетровщине. Из-за атаки происходят изменения в движении нескольких поездов.

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