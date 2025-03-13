Какая ситуация с курсированием поездов на Днепропетровщине после атаки: в "Укрзализныце" сообщили

Утром враг обстрелял объекты железной дороги.
"Укрзализныця" возобновила движение поездов на Днепропетровщине после атаки. Пока они отправляются по графику.
Об этом сообщила "Укрзализныця".
"Движение поездов поврежденным в результате вражеских обстрелов по участку восстановлено, поезда курсируют по графику", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 13 марта армия РФ ударила по энергообъектам "Укрзализныци" на Днепропетровщине. Из-за атаки происходят изменения в движении нескольких поездов.
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