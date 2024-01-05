Какая ситуация с курсом доллара в Украине: в НБУ объяснили важные детали

Ослабление гривни в конце прошлого года – начале 2024 года является нормальным явлением. Курс может ослабевать, когда ситуация на рынке ухудшается. Однако измениться он может и при улучшении ситуации.

Об этом в эфире телеканала "Факты ICTV" рассказал заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук.

"При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и изменяться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", – пояснил Сергей Николайчук.

По его словам, ослабление гривны в конце прошлого года обусловлено сезонным фактором.

"Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно к концу года растет спрос на валюту со стороны населения. Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании", — подчеркнул Николайчук.

В то же время он добавил, что возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно, когда были сформированы положенные для этого предпосылки.

"Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи. В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше, чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше, чем в иностранной валюте. Она также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию", – подчеркнул замглавы НБУ.

Напомним, что курс валют в Украине перед Новым годом совершил скачок вверх. Да, плавное удорожание доллара сменилось быстрым ростом курса.

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