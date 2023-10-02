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Какая ситуация с медициной на оккупированной Луганской области: детали от ОВА

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
199
Время на прочтение
1 мин
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Какая ситуация с медициной на оккупированной Луганской области: детали от ОВА

Луганская область / Фото: Сергей Гайдай

Людям приходится тратить немалые деньги, чтобы им таки оказали помощь.

В большинстве населенных пунктов так называемой "ЛНР" медицинская помощь гражданским крайне ограничена. Дело в том, что больницы заняты ранеными военными РФ, сотрудники поликлиник приобщены к работе в больницах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Какой выход у людей

По словам главы ОВА, ширится практика предоставления соответствующих услуг в частных медицинских центрах. Правда, медицинское обслуживание там стоит дорого. Так, в Старобельске обычный прием врача расценивается от 600 рублей. К примеру, отоларинголог и окулист.

"Онколог или кардиолог – уже 800. Обычная ультразвуковая диагностика – от 1200. Дождались...", – подытожил Лысогор.

Ранее речь шла о том, что захватчики намерены ставить на военный учет 16-летних подростков. Они создали перечень молодых людей, которых можно мобилизовать уже через полгода.

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Дата публикации
Просмотры
199
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