Какая ситуация с отключением света в Харькове: ответ Минэнерго

В Харькове и области продолжают вводить графики временных отключений. К сожалению, быстро восстановить поврежденное не всегда удается.

Об этом в эфире марафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Что с графиком почасовых отключений в Харькове

Как напомнила Гринчук, 22 марта была серьезная атака на город, тогда 700 тысяч потребителей вообще остались без электроэнергии. Затем графики почасовых отключений применялись до 200 тысяч.

"Сейчас это количество намного меньше и применение графиков намного короче, но продолжаем там вводить, поскольку генерация была значительно повреждена в Харькове и Харьковской области, и есть проблема с оборудованием и подстанциями оператора системы передач", – отметила она.

Оперативно восстанавливать не удается, добавляет Гринчук, из-за ситуации безопасности. Харьков практически каждый день находится под атаками, каждый день – те или иные повреждения энергетических объектов.

Ранее в Харькове удалось возобновить движение метро.

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