Какая ситуация с топливом в городах Украины: цены и наличие

В Украине сохраняется дефицит топлива во многих городах. Бензина почти нет, а цены на него высокие. Кроме того, на заправках стоят огромные очереди.
Какая ситуация с топливом по состоянию на 14 мая в Киеве, Днепре, Харькове, Николаеве, Полтаве, Херсоне, Сумах и Кропивницком, сообщает "Днепр областной".
- Киев: бензина почти нет. Работает всего несколько заправок, на них – километровые очереди. Газ в столице стоит 31–38 гривен.
- Днепр: газ есть всего на 25% заправках. Цены на него от 33 до 43 гривен за литр. Бензин сейчас есть всего на одной АЗС. А92 стоит 36 гривен. Другого бензина нет.
- Харьков: с топливом большая проблема.
- Николаев: бензин и дизельное топливо по 70 гривен, газ – 36 гривен. Самое дешевое ДП в городе — 63 гривны за литр.
- Полтава: в Полтавской области редко можно найти топливо, в городе оно стоит по 60-70 гривен за литр, есть всего на нескольких заправках.
- Херсон: бензин только из оккупированного Крыма или у перекупщиков по 30–60 гривен за литр.
- Суммы: бензин продают только по талонам или военным. Иногда люди покупают топливо у перекупщиков.
- Кропивницкий: бензин не продают вообще. Только на заправках "Окко" остались газ и ДП. Цена бензина – 70 гривен за литр у перекупщиков. На заправках топлива нет.
Напомним, в Полтаве из-за проблем с горючим общественный транспорт в городе работает не в полном составе. А мэр Ивано-Франковска призвал горожан пересаживаться на велосипеды и ходить пешком из-за дефицита топлива.
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