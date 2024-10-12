Какая ситуация сейчас на Курщине: в ВСУ объяснили

Реальное положение вещей в этом направлении оценить достаточно сложно.
оккупанты наращивали, наращивают и будут наращивать силы на Курщине. Они постараются провести операцию по вытеснению Сил обороны.
Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в эфире "КИЕВ24".
Они пытались проводить массированные удары. Пока официального результата от нас нет. Но то, что есть на картах, выглядит довольно спорно”
В ближайшие дни должна появиться более подробная информация.
Путин решился на то, что считали наиболее нелогичным. Это ковровые бомбардировки Курщины”, — отметил военный.
Напомним, по состоянию на 12 октября текущего года в Курской области РФ продолжаются активные боевые действия.
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