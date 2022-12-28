Какая ситуация со светом в Украине и где – сложнее всего: информация от ДТЭК

В Киеве – ситуация с электричеством самая сложная, потому что оккупанты выбрали столицу, как одну из главных целей.

В энергосистеме Украины вырос дефицит электроэнергии. В "Укрэнерго" объяснили, что из-за обстрела газовой инфраструктуры на Востоке Украины остановились блоки некоторых электростанций. Но благодаря теплой погоде удается избегать отключений в ночные часы. Хотя мощности в системе все еще недостаточно.

Какая ситуация сейчас с энергосистемой и когда в Киеве заработают графики отключений, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, энергосистема сейчас приходит в себя после многочисленных обстрелов, которые произошли в течение октября-декабря. Ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая.

"Девять-десять волн атак, более тысячи ракет, которые были выпущены, конечно, не прошли даром. На ТЭС ДТЭК была совершена 21 атака. Мы потеряли троих наших работников и еще 25 были ранены. Продолжаются восстановительные работы, как на генерирующих о объектах, так и на объектах, которые необходимы для передачи электроэнергии", – сообщил Сахарук.

По всей стране в большинстве своем действуют стабилизационные графики отключений. В большинстве регионов, в частности, Донецкой, Днепропетровской и Одесской – действуют графики, добавил он.

Сколько времени нужно на стабилизацию

Исполнительный директор ДТЭК предупредил, что для возвращения ситуации в энергосистеме до того состояния, которое было перед началом массированных обстрелов, нужно от года до трех.

"Стабилиализация в нашем случае до конца отопительного сезона – это стабильное производство электричества, действие графиков стабилизационных отключений. Полная стабилизация, возможно, будет уже к началу нового отопительного сезона", – подытожил он.

Самое сложное – в Киеве

Исполнительный директор ДТЭК сообщил, что в Киеве – ситуация самая сложная, потому что оккупанты выбрали столицу, как одну из главных целей.

"Мы только сейчас выходим на возможность предоставлять электроэнергию близко к графикам. Удалось стабилизировать ситуацию на Куреневке, Виноградаре – тех районах, которые больше всего пострадали от последнего обстрела", – отметил Сахарук.

Ситуация с электроснабжением в Киеве

Напомним, что последний удар по Киеву россияне нанесли 19 декабря. Тогда оккупанты в очередной раз атаковали столицу и Киевскую область своими беспилотниками. Захватчики сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы, после чего ситуация с электроснабжением еще больше ухудшилась.

Ранее гендиректор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко рассказал, когда Киев сможет вернуться к плановым графикам.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предупредил, что отключение света в столице будет продолжаться всю зиму.

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