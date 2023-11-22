Какая ситуация в энергосистеме Украины: объяснение специалиста

Сегодня о применении веерных отключений в Украине речь не идет. Пока ситуация контролируемая, однако украинцам следует быть бережливыми.

Об этом в эфире телемарафона сказал замминистра энергетики Ярослав Демченков.

"Нам нужно всем немного помочь энергосистеме быть такой, чтобы когда нам нужно – каждый час, минуту, секунду получали электрическую энергию. Для этого нужно немного быть бережливыми", – отметил он.

Специалисты делают все возможное, подчеркнул Демченко, чтобы и эта зима, и увеличение потребления, и новые обстрелы не повлияли на стабильность энергопотребления. По его словам, пока ситуация полностью контролируемая.

Напомним, Украина готовит трехуровневую защиту своих энергетических объектов на случай повторения российских воздушных ударов.

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