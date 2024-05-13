Какая ситуация в Харьковской области: Зеленский обратился к украинцам и рассказал важные подробности

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 13 мая обратился к украинцам и рассказал о ситуации во всех оперативных направлениях.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По словам президента, в Харьковской области продолжаются контрударные действия украинских военных.

“Направление усилено, в частности, Волчанск и в целом приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатый за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится наших результатов — мы уничтожаем пехоту оккупанта и технику”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, не остается без необходимой поддержки и обеспечения Донецкое направление — речь идет о Краматорском, Покровском и Купянском отрезках.

"Мы фиксируем также вражескую активность против Сумщины и Черниговщины — диверсионные группы, обстрелы. Мы отвечаем огнем, как и положено. Наша задача абсолютно ясна — сорвать российскую попытку расширить войну. Выполнение этой задачи зависит буквально от каждого, кто сейчас на позициях — от Чернигова до Волчанска, от Харькова до Донетчины. Для оккупанта не должно быть ни одного безопасного места на украинской земле. И в нашем небе. Благодарим сегодня за сбитый российский Су-25 на Донетчине", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области.

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