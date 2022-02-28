Какая ситуация в Херсоне 28 февраля: последние новости

Какая ситуация в Херсоне 28 февраля: последние новости

Город снабдили пищевыми продуктами.

В Херсоне все учреждения здравоохранения работают, открытые поликлиники, стоматполиклиники, при необходимости медицинскую помощь оказывают. Также город снабдили пищевыми продуктами.

Об этом говорится на сайте Херсонского городского совета.

И. о. заместителя Херсонского городского головы Роман Головня рассказал, что большинство магазинов открыты, на сайте городского совета есть интерактивная карта работающих магазинов. Городские власти контролируют цены на продукты питания. Если известны факты завышения цен – сообщайте горсовету.

"Вниманию предпринимателей: в случае завышения цен на продукты питания вся продукция, которая есть в магазине, будет изыматься и ее будут бесплатно раздавать тем, кто нуждается. На сегодняшний день город хлебом обеспечен", — сказал Головня.

Также сообщается, что в городе работает транспорт, жизнедеятельность обеспечена – газ, вода, тепло, электроснабжение в городе.