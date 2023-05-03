Какая ситуация в Крыму после многочисленных "бавовн": ответ украинской разведки

Во временно оккупированном Крыму россияне уже боятся абсолютно всего: и дронов, и партизан, и ракет.

На территории Крыма украинское движение сопротивления укрепляет свои возможности. Его активность вместе с ударами по крымским военным объектам производит на россиян " угнетающее впечатление".

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время интервью телеканалу "Киев".

"Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защитить от любых атак против этой инфраструктуры", — рассказал представитель ГУР МО Украины.

По словам Скибицкого, ныне враг переместил большинство боевых кораблей из Севастополя на территорию России, в том числе в Новороссийск, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

В украинской разведке говорят, что до осени 2022 года российские оккупанты вообще не уделяли особого внимания обороне Крыма. Однако успехи украинской армии на Харьковщине, Херсонщине, а затем удары по военным объектам и действия украинского движения сопротивления на территории оккупированного полуострова заставили оккупантов возводить укрепления, укреплять побережье и тому подобное.

Теперь, по словам генерал-майора Скибицкого, освобождение Крыма будет зависеть от ряда факторов, в частности того, как Украина спланирует свою операцию по освобождению полуострова.

"Все будет зависеть от того, как будет спланирована наша операция по освобождению Крыма. Во-вторых, каково будет моральное состояние российских военнослужащих. Если там будет паника и все начнут убегать, то возможен жест доброй воли". Потому что они считают Крым последней крепостью и будут пытаться защищать полуостров до конца", — подчеркнул Вадим Скибицкий.

В то же время на территории Мариуполя российские оккупанты готовятся к круговой обороне и активно восстанавливают необходимую для ведения боевых действий инфраструктуру, в том числе портовую.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что Украина освободит аннексированный в 2014 году Крым военно-политическим путем.

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