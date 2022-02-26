Какая ситуация в Одессе: уничтожение группы диверсантов и очереди в военкоматы

Какая ситуация в Одессе: уничтожение группы диверсантов и очереди в военкоматы

Ситуация в городе контролируемая, очереди – только в пункты сдачи крови и военкоматы.

Одесскую область сегодня, 26 февраля, в течение дня атаковали вражеские дроны-разведчики и активизировались диверсионные группы. Однако противовоздушная оборона региона умело сбивает российские воздушные объекты, а спецназовцы задерживают вооруженных нападающих, сообщает корреспондент ТСН.

Так задержали двух жителей непризнанного Приднестровья, которые перешли украинско-молдавскую границу и фотографировали украинские военные объекты. Как только их сотрудники СБУ стали задерживать, пытались уничтожить следы шпионажа.

В полдень неподалеку от пляжа Лузановка группа диверсантов пыталась высадиться на берег и захватить стратегические объекты. Местные жители сообщили правоохранителям о подозрительных лицах и их сначала взяли в кольцо, а затем задержали.

Ситуация в Одессе контролируемая военными, город работает в привычном режиме, правда, существенно опустел. Мало автомобилей на улице и прохожих. Часть лавок и крупных магазинов закрылась. Однако дефицита продуктов в городе нет и одесситы не создают ажиотажа, стоя в очередях, в том числе возле заправочных станций.

А вот где на самом деле очереди – так это в пункты сдачи крови и военкоматы. Мужчины-добровольцы получили оружие и готовы стать бок о бок с вооруженными силами Украины.

Напомним: