На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Число боевых столкновений увеличилось до 12. Украинские военные нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

“Началось боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Общие потери противника составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники. На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении – до 14, на Краматорском направлении – до 31, на Покровском направлении – до 31. На Торецком, Купянском, Кураховском, Времивском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируемый украинскими подразделениями”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время в Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25. Все попытки российских оккупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников.

Напомним, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали бои на окраине Волчанска против оккупационных войск РФ, ведущих наступление на Харьковщине.

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