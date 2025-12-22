Какая ситуация на границе в канун праздников: в ГПСУ рассказали

Граница

Пассажиропоток к Украине вырос накануне рождественско-новогодних праздников. За минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили около 155 тысяч человек и 28,5 тысячи единиц автотранспорта.

Об этом сообщает ГНСУ.

Как отмечается, в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем уехало.

Увеличение пассажиропотока объясняют приближением рождественско-новогодних праздников, а значит, многие украинцы едут домой. Поэтому на отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.

«Во избежание дискомфорта при пересечении границы рекомендуем заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта», — призвали украинцев.

Ранее говорилось, что восстановлена возможность пересечения государственной границы с Молдовой и Румынией для пассажирского и грузового транспорта через ряд пунктов пропуска.