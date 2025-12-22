- Дата публикации
Какая ситуация на границе в канун праздников: в ГПСУ рассказали
В Украину накануне праздников въехало на 15 тысяч человек больше, чем уехало.
Пассажиропоток к Украине вырос накануне рождественско-новогодних праздников. За минувшие сутки в пунктах пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой пограничники оформили около 155 тысяч человек и 28,5 тысячи единиц автотранспорта.
Об этом сообщает ГНСУ.
Как отмечается, в Украину въехало почти на 15 тысяч человек больше, чем уехало.
Увеличение пассажиропотока объясняют приближением рождественско-новогодних праздников, а значит, многие украинцы едут домой. Поэтому на отдельных направлениях наблюдается образование очередей как на выезд из Украины, так и на въезд.
«Во избежание дискомфорта при пересечении границы рекомендуем заранее отслеживать загруженность пунктов пропуска и, по возможности, выбирать направления с меньшим скоплением транспорта», — призвали украинцев.
Ранее говорилось, что восстановлена возможность пересечения государственной границы с Молдовой и Румынией для пассажирского и грузового транспорта через ряд пунктов пропуска.