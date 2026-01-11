ТСН в социальных сетях

Украина
137
1 мин

Какая ситуация со светом в Днепропетровской области: отчет ДТЭК

Днепропетровская область переходит к стабилизационным графикам.

Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света

На Днепропетровщине после аварии постепенно возвращают свет. Питание уже есть у большинства жителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Нам удалось вернуть свет большинству жителей области после аварии», — отметили в компании.

Область постепенно переходит на стабилизационные графики.

На левом берегу Днепра и в Днепровском районе продолжаются ремонты после атаки. Поэтому, объясняют энергетики, до конца дня будут временные отключения.

«Работаем вместе с властями города, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — заключили в ДТЭК.

Напомним, в YASNO объяснили, что делать, если свет после атаки не появился.

Дата публикации
Количество просмотров
