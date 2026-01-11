- Дата публикации
-
Какая ситуация со светом в Днепропетровской области: отчет ДТЭК
Днепропетровская область переходит к стабилизационным графикам.
На Днепропетровщине после аварии постепенно возвращают свет. Питание уже есть у большинства жителей.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Нам удалось вернуть свет большинству жителей области после аварии», — отметили в компании.
Область постепенно переходит на стабилизационные графики.
На левом берегу Днепра и в Днепровском районе продолжаются ремонты после атаки. Поэтому, объясняют энергетики, до конца дня будут временные отключения.
«Работаем вместе с властями города, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — заключили в ДТЭК.
