Какая ситуация со светом в Днепропетровской области: отчет ДТЭК

Отключение света

На Днепропетровщине после аварии постепенно возвращают свет. Питание уже есть у большинства жителей.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Нам удалось вернуть свет большинству жителей области после аварии», — отметили в компании.

Область постепенно переходит на стабилизационные графики.

На левом берегу Днепра и в Днепровском районе продолжаются ремонты после атаки. Поэтому, объясняют энергетики, до конца дня будут временные отключения.

«Работаем вместе с властями города, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — заключили в ДТЭК.

