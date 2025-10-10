ТСН в социальных сетях

Украина
714
Какая ситуация со светом в Украине сейчас и где отменены графики отключений

Светлана Гринчук сообщила об отмене специальных графиков отключений в нескольких крупных городах. В Киеве уже удалось вернуть свет 270 тыс. абонентов.

Ирина Лабьяк
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук на месте атакованного энергообъекта

После атаки на энергосистему Украины 10 октября самая сложная ситуация — в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях. Непростая также ситуация на Днепропетровщине и Запорожье. В нескольких городах отменены специальные графики аварийных отключений света, но продолжают действовать обычные графики.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

По словам Гринчук, по состоянию на 12:00 завершены восстановительные работы в Павлограде Днепропетровской области. В Харькове, Полтаве и Сумах отменены специальные графики аварийных отключений света, но продолжают действовать обычные графики. Также энергетики вернули свет 270 тыс. абонентов в Киеве.

Самая сложная ситуация — в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье.

Министр сообщила, что утром посетила объекты генерации, которые ночью оказались под российской атакой. Энергетики немедленно начали оценку ущерба и ремонтные работы, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Отмечается, что Министерство энергетики каждые два часа будет сообщать актуальную информацию о ситуации в энергосистеме и ходе восстановительных работ.

«Продолжаем коммуницировать с международными партнерами для усиления защиты энергетической инфраструктуры и укрепления нашей энергетической устойчивости. Энергетики же работают круглосуточно, чтобы устранить последствия атак врага», — резюмировала Гринчук.

Напомним, в ночь на 10 октября Россия устроила массированный ракетно-дроновой удар по энергосистеме Украины, вызвав обесточивание в Киеве и ряде областей. Из-за атаки в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях были введены отключения света. В ДТЭК сообщили о серьезных повреждениях оборудования ТЭС. «Укрэнерго» призывает граждан к экономному энергопотреблению.

