Какая средняя продолжительность жизни в Украине - данные

Средняя продолжительность жизни в мире снова достигла уровня, который был до пандемии COVID-19. Как показало новое исследование Института метрики и оценки здоровья (IHME), больше всего людей умирает из-за сердечно-сосудистых заболеваний, хотя глобальная картина изменилась после пандемии.

Об этом сообщает издание The Lancet

Ученые проанализировали данные из 204 стран и установили, что в 2023 году женщины в среднем жили 76,3 года, а мужчины — 71,5 года. В Украине показатели несколько отличаются: средняя продолжительность жизни женщин — 78,5 года, а мужчин — 66,6 года.

Дольше всего живут в богатых странах — около 83 лет, а самая короткая продолжительность жизни наблюдается в странах Африки к югу от Сахары — всего 62 года. За последние 70 лет смертность в мире снизилась более чем на 66%.

Пандемия COVID-19 временно изменила статистику: в 2021 году вирус был главной причиной смертей, но уже через два года опустился на 20-е место. В то же время сердечные заболевания и инсульты снова возглавили рейтинг причин смерти. Также снизилась смертность от инфекционных болезней, таких как корь, туберкулез и диарейные инфекции.

Сейчас около двух третей смертей в мире связаны с неинфекционными болезнями: сердечно-сосудистыми проблемами, диабетом, хроническими болезнями почек и болезнью Альцгеймера. Важнейшие факторы риска — высокое давление, курение, повышенный холестерин, ожирение, диабет, экология и проблемы после рождения, в частности низкий вес и преждевременные роды.

Также психическое здоровье становится все более актуальным: растет количество случаев депрессии и тревожности. Наибольший прирост смертности за последнее десятилетие наблюдается среди молодых людей 20-39 лет в Северной Америке из-за самоубийств, передозировки и чрезмерного употребления алкоголя.

В Восточной Европе среди детей и подростков выросла смертность от инфекций и травм. Главными рисками для детей 5-14 лет остаются недостаток железа, грязная вода и недоедание. Для возрастной группы 15-49 лет ключевые факторы риска — опасный секс, производственные травмы, высокий индекс массы тела, повышенное давление и курение.

В целом исследование показывает: хотя мир и вернулся к довоенному уровню жизни, серьезные проблемы со здоровьем остаются и требуют внимания на локальном и глобальном уровнях.

