Какая страна может остановить Путина: в Польше сделали громкое заявление относительно Украины

Польский министр назвал страну, способную остановить вооруженную агрессию России. Тем временем на Западе заговорили о вступлении Украины в НАТО. Йенс Столтенберг ответил на вопрос, может ли Украина с оккупированными территориями стать частью НАТО.

Все подробности читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Кто может остановить Россию

Россия не смогла бы вести войну против Украины без поддержки со стороны Пекина, поэтому Китай может и должен остановить ее. Об этом в разговоре с журналисткой The Washington Post Лалли Веймут заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Путин не смог бы вести эту войну без компонентов и материалов из Китая. Так что Китай мог бы остановить эту войну. И он должен это сделать".

Роль Китая в войне

Мнение о том, что Пекин имеет достаточное влияние, чтобы заставить Россию закончить полномасштабную войну против Украины, высказывал и президент Владимир Зеленский, и лидеры других стран. Соединенные Штаты обвиняют Китай в помощи России в восстановлении ее военно-промышленной базы. Пекин же уверяет, что не помогает ни одной из сторон, однако страна является близким партнером Москвы.

Когда Путин остановится

По мнению польского министра, кремлевский правитель Путин остановится только тогда, когда поймет, что не может победить "приемлемой" ценой. Также Сикорский считает ядерные угрозы только способом запугать общественное мнение на Западе.

“Путин – диктатор. Его сдерживает наша сила, а не его собственные доктрины. Никто не планирует никакую агрессию против России. Это Россия является агрессором. Это Россия вторглась в Украину. Путин чувствует себя в безопасности, бросая все свои силы в войну против Украины, потому что он знает, что НАТО – чисто оборонный альянс".

Поддержка Варшавы

Сикорский заверил, что Варшава поддерживает членство Украины в НАТО и хочет, чтобы страна победила в этой войне. Также он выступил за усиление украинской противовоздушной обороны, сбитие российских ракет и дронов, залетающих на территорию Польши, и снятие запрета бить дальнобойным оружием по аэродромам на территории РФ. Министр признал, что в Польше переживают за результат президентских выборов в Соединенных Штатах Америки, однако страна хочет иметь с ними "самые лучшие отношения", независимо от того, кто победит. На вопрос об "усталости на Западе" он ответил так:

“От чего мы устали? Это украинцы устали. Мы должны придерживаться курса, потому что если Путин проиграет, международное право будет восстановлено, и Россия будет реформироваться".

Членство Украины в НАТО

Между тем источники Financial Times сообщают, что есть вероятность ускорения процесса вступления Украины в НАТО. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский оставил Вашингтон без ключевых достижений по двум важным вопросам. А именно, разрешения США на использование западного оружия для дальних ударов по российской территории и прогресса в вопросе вступления Украины в НАТО. Администрация Байдена противостоит обоим вопросам, опасаясь, что это может побуждать Москву к эскалации конфликта, что потенциально вовлечет США и других союзников.

Американские официальные лица якобы не были впечатлены "планом победы", который включает запросы на большие поставки западного оружия. Советник, который помогал готовить документ, отметил, что у Зеленского не было выбора, кроме как вновь подчеркнуть необходимость членства в НАТО, поскольку любое другое решение воспринималось как отступление в вопросе западных гарантий безопасности, которые украинцы считают необходимыми.

"Земля в обмен на членство в НАТО — это единственная реальная стратегия, и все это знают, — отметил один из высокопоставленных западных чиновников. — Никто не скажет этого вслух... но это единственный вариант на столе".

Однако даже это потребовало бы значительного развертывания сил США и их партнеров, на что любая администрация в Вашингтоне, как демократическая, так и республиканская, скорее всего, не согласится из-за сосредоточенности на угрозе со стороны Китая. Вопрос заключается в том, готовы ли европейские страны взять на себя большую часть этого бремени.

И согласится ли Россия на вступление Украины в Альянс, стремясь уже десятилетия предотвратить ее сближение с Западом? Многие с обеих сторон Атлантики считают это маловероятным.

"Не думаю, что Россия согласится на наше вступление в НАТО"

Любой вариант, кроме полноправного членства, вряд ли остановит военную агрессию Кремля.

“Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не значит. Это политическое решение"

Во время, возможно, последней своей поездки в Европу перед завершением президентского срока Байден будет председательствовать на встрече Украины и ее союзников в Германии 12 октября. Западный чиновник, осведомленный о переговорах Зеленского в Вашингтоне, заявил, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до истечения своего срока в январе.

Генсек НАТО о членстве Украины

В то же время бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который оставил свой пост 1 октября, накануне ответил на вопрос, может ли Украина с оккупированными территориями стать членом Альянса. По его словам, этот вопрос должны решать страны, входящие в НАТО.

"Союзники по НАТО должны решать, как именно членство должно применяться или работать для Украины, но мы все это осознаем. Конечно, если мы говорим, что единственный способ для Украины стать членом – это окончание войны и полный контроль над всей украинской территорией, тогда мы даем президенту Путину все стимулы просто найти способ продолжать войну".

Мир для Украины

Столтенберг считает, что длительный и справедливый мир для Украины могут обеспечить гарантии безопасности от НАТО.

“Украинцам решать, какие условия для переговоров и какие условия для приемлемого решения. Но если будут договоренности о новом порядке, то, конечно, нужно сделать так, чтобы война на этом действительно прекратилась".

Он напомнил о начале российской агрессии против Украины в 2014 году и подписании в 2015 году Минских соглашений и договоренности о прекращении огня, которые РФ нарушила, "ждала семь лет и затем начала полномасштабное вторжение".

"Поэтому на этот раз мы не можем иметь "Минск-3", новый порядок, который Россия не уважает, а лишь дает ей некоторую паузу для перегруппировки и возобновления новых атак. То есть, на этот раз нам нужно убедиться, что когда мы с чем-то соглашаемся, это должен быть конец, на этом это должно прекратиться".

По его мнению, в будущем украинские силы следует вооружить, чтобы они могли сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

“Мы также должны предоставить надежные гарантии безопасности. Конечно, самой надежной гарантией безопасности станет членство в НАТО в нашем пункте о коллективной обороне, ст. 5. Поэтому я верю, что членство в НАТО может стать способом обеспечения крепкого мира для Украины и что война действительно на этом прекратится".

Журналистка "Интерфакс-Украина" спросила, может ли Украина стать членом НАТО "по частям", как это было с Германией (в свое время она была разделена на ФРГ и ГДР). На что получила такой ответ.

“Это решают союзники по НАТО. У нас есть возможность решать, если мы этого хотим. Поэтому, опять же, я считаю, что это может быть способом гарантировать, что когда между Россией и Украиной будет достигнуто определенное соглашение, что на этом это прекратится. И, опять же, Украина сама будет решать, что приемлемо. Конечно, союзники по НАТО решают, могут ли гарантии ст. 5 применяться к частям украинской территории”.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первый контакт между ними после двух лет молчания.

Читайте также: