Какая сумма ущерба для украинских компаний в результате блокады границы: опрос EBA

Блокада на польско-украинской границе длится уже более четырех месяцев.

Украинский бизнес ощутил на себе последствия протестующих. Общая сумма ущерба с начала забастовок составила по меньшей мере 24,8 млн евро.

Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация (European Busines Association, EBA).

Какова общая сумма ущерба

Так, 67% опрошенных топ-менеджеров членских компаний EBA сообщили о том, что их бизнес ощутил на себе последствия стачек на польско-украинских пунктах пропуска. По данным 36 участников специального опроса Ассоциации, общая совокупная сумма убытков с начала забастовок составила не менее 24,8 млн. евро. В пересчете на одну компанию – это почти 700 тыс. евро убытков.

Протесты оказали большое влияние на стоимость логистики. Так, 98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции.

23% компаний говорят о росте на 50%

32% компаний – на 50-75%,

25% компаний – на 75-100%

16% компаний – более чем на 100%.

В то же время более половины (57% опрошенных компаний) потеряли заказ из-за блокирования границы. Компании ощутили падение заказов на уровне 25%. Кроме того, забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

Отмечается, что забастовки влияют на деятельность всех категорий: 66% опрошенных компаний являются экспортерами, 91% импортерами.

"Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, вреде деловой репутации, создании угрозы продовольственному обеспечению, нарушению цепей поставок, росту цен и уменьшению конкурентоспособности, росту складских затрат и перегрузки складов, угрозе остановки производства и даже закрытие предприятий", – резюмировали в Ассоциации.

Напомним, в ГНСУ рассказали о ситуации на польско-украинской границе.

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