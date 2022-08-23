Чтобы продукты долго и безопасно хранились в холодильнике или морозильной камере, необходимо установить оптимальную температуру. Иначе овощи, фрукты, мясо или рыба будут быстро портиться. Какая температура должна быть в холодильнике и морозильной камере – читайте в материале ТСН.ua.

Как понять, что температура в холодильнике и морозильной камере установлена неверно

На это указывает несколько важных факторов:

в морозильной камере лед не до конца замерзает;

на стенках холодильника скапливается влага (конденсат);

продукты плохо хранятся и быстро портятся;

продукты остаются теплыми даже после того, как их вынули из холодильника;

продукты в холодильной камере подмерзают частично или полностью.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, это означает, что температура в холодильнике и в морозильной камере неправильная.

Какая температура должна быть в холодильнике и морозильной камере

Хотя в современных моделях устанавливается автоматический терморегулятор, он может иногда давать сбой. В норме общая температура должна варьироваться в диапазоне +3 – +5 градусов. Показатель может быть несколько ниже в зоне свежести между 0 и -1°C. А вот в морозильной камере всегда должен быть минусовый показатель – от -15 до -18 градусов.

Следует обратить внимание, что в разных частях холодильной камеры тепло может распределяться по-разному. Эту особенность нужно учитывать, чтобы знать, какие продукты можно размещать в дверце, а какие нужно обязательно класть на полки.

Как проверять температуру в разных отсеках холодильника

Как проверить, какая температура в холодильнике и в морозильной камере? / Фото: Pexels

Если вы уже поняли, какая температура должна быть в морозильной камере и холодильнике, значит теперь нужно узнать, как ее правильно проверить.

Конечно, если ваша техника имеет специальную наружную панель, на которой выводится вся информация о температуре, вы можете сделать это без особых проблем. Но не у всех моделей холодильников есть такие панели. Иногда датчик может ломаться и показывать неверные данные.

Чтобы проверить, какая температура в холодильнике вам понадобится обычный термометр. Его нужно погрузить в стакан с водой и поставить на среднюю полку. Оставьте термометр минимум 8 часов. Лучше всего делать такую проверку ночью, когда дверца закрыта.

Если вам нужно проверить, какая температура в морозильной камере, можно воспользоваться термометром. Однако на этот раз его следует разместить между двумя пакетами с продуктами. Они будут его поддерживать. Оставьте на 8 часов. Желательно в это время не открывать дверцу морозильной камеры.

Как настраивается температурный режим в холодильниках популярных производителей

Настройки могут отличаться не только у разных производителей, но и в разных моделях устройства. Лучше всего воспользоваться инструкцией. Однако, если вы ее потеряли, можно узнать настройки ниже:

Samsung – температура регулируется с помощью панели управления. Нужно сначала нажать кнопку Fridge, а затем задать подходящее значение. Однако, обратите внимание, что по умолчанию будет стоять отметка на +3 градусах. Gorenje – чтобы настроить температуру используют поворотную ручку, которая вращается от отметки Min до Max. Лучший вариант – поставить на отметку Eco. Но если в помещении холодно (ниже +16 градусов), лучше перевести ручку до отметки Max. Indesit – также используется поворотная ручка. Она имеет градацию от 1 до 5 (где 1 – максимальный холод и 5 – тепло). Atlant – имеет поворотный регулятор и семибалльную шкалу. Оставив ручку на отметке "0", компрессор перестанет работать. Bosch – используется панель управления с кнопками. Также во многих моделях имеется дополнительный режим суперохлаждения. Когда он активен, температура начинает быстро, но равномерно снижаться до +2 градусов. LG – используется раздельной или смежной электронной панелью.

Теплые и холодные отсеки холодильника: что лучше там хранить

Все пространство холодильников делится на теплые и холодные отсеки. В каждом из них отличается оптимальная температура, поэтому нужно знать, что можно хранить в различных зонах.

Теплый отсек

Здесь хранятся скоропортящиеся продукты, овощи и фрукты. Здесь существует три основных подзоны:

дверца – здесь температура в верхней части может подниматься до +10 градусов, а в нижней – до +5. Здесь можно хранить мягкие сыры, всевозможные соусы, напитки и сливочное масло. Нежелательно оставлять в дверце яйца, хотя многие так и делают.

средние и верхние полочки – здесь температура колеблется в рамках +7 градусов. Можно хранить колбасы, пирожные и торты, сливочное масло, мягкие сыры, овощи и фрукты.

зона для фруктов и овощей – чаще всего она имеет вид прозрачных ящиков небольшого размера, внутри которых температура поднимается до +8 градусов.

Холодный отсек

Если здесь правильно выставлена температура, в этой зоне можно хранить мясные изделия, блюда из рыбы, мяса, молоко, сыры, кефир, сметану, сыр, свежую зелень и т.д. Также он может подойти для быстрого, но не сильного охлаждения напитков.

Здесь также есть три подзоны: