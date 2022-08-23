Чтобы продукты долго и безопасно хранились в холодильнике или морозильной камере, необходимо установить оптимальную температуру. Иначе овощи, фрукты, мясо или рыба будут быстро портиться. Какая температура должна быть в холодильнике и морозильной камере – читайте в материале ТСН.ua.
Как понять, что температура в холодильнике и морозильной камере установлена неверно
На это указывает несколько важных факторов:
- в морозильной камере лед не до конца замерзает;
- на стенках холодильника скапливается влага (конденсат);
- продукты плохо хранятся и быстро портятся;
- продукты остаются теплыми даже после того, как их вынули из холодильника;
- продукты в холодильной камере подмерзают частично или полностью.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, это означает, что температура в холодильнике и в морозильной камере неправильная.
Какая температура должна быть в холодильнике и морозильной камере
Хотя в современных моделях устанавливается автоматический терморегулятор, он может иногда давать сбой. В норме общая температура должна варьироваться в диапазоне +3 – +5 градусов. Показатель может быть несколько ниже в зоне свежести между 0 и -1°C. А вот в морозильной камере всегда должен быть минусовый показатель – от -15 до -18 градусов.
Следует обратить внимание, что в разных частях холодильной камеры тепло может распределяться по-разному. Эту особенность нужно учитывать, чтобы знать, какие продукты можно размещать в дверце, а какие нужно обязательно класть на полки.
Как проверять температуру в разных отсеках холодильника
Если вы уже поняли, какая температура должна быть в морозильной камере и холодильнике, значит теперь нужно узнать, как ее правильно проверить.
Конечно, если ваша техника имеет специальную наружную панель, на которой выводится вся информация о температуре, вы можете сделать это без особых проблем. Но не у всех моделей холодильников есть такие панели. Иногда датчик может ломаться и показывать неверные данные.
Чтобы проверить, какая температура в холодильнике вам понадобится обычный термометр. Его нужно погрузить в стакан с водой и поставить на среднюю полку. Оставьте термометр минимум 8 часов. Лучше всего делать такую проверку ночью, когда дверца закрыта.
Если вам нужно проверить, какая температура в морозильной камере, можно воспользоваться термометром. Однако на этот раз его следует разместить между двумя пакетами с продуктами. Они будут его поддерживать. Оставьте на 8 часов. Желательно в это время не открывать дверцу морозильной камеры.
Как настраивается температурный режим в холодильниках популярных производителей
Настройки могут отличаться не только у разных производителей, но и в разных моделях устройства. Лучше всего воспользоваться инструкцией. Однако, если вы ее потеряли, можно узнать настройки ниже:
- Samsung – температура регулируется с помощью панели управления. Нужно сначала нажать кнопку Fridge, а затем задать подходящее значение. Однако, обратите внимание, что по умолчанию будет стоять отметка на +3 градусах.
- Gorenje – чтобы настроить температуру используют поворотную ручку, которая вращается от отметки Min до Max. Лучший вариант – поставить на отметку Eco. Но если в помещении холодно (ниже +16 градусов), лучше перевести ручку до отметки Max.
- Indesit – также используется поворотная ручка. Она имеет градацию от 1 до 5 (где 1 – максимальный холод и 5 – тепло).
- Atlant – имеет поворотный регулятор и семибалльную шкалу. Оставив ручку на отметке "0", компрессор перестанет работать.
- Bosch – используется панель управления с кнопками. Также во многих моделях имеется дополнительный режим суперохлаждения. Когда он активен, температура начинает быстро, но равномерно снижаться до +2 градусов.
- LG – используется раздельной или смежной электронной панелью.
Теплые и холодные отсеки холодильника: что лучше там хранить
Все пространство холодильников делится на теплые и холодные отсеки. В каждом из них отличается оптимальная температура, поэтому нужно знать, что можно хранить в различных зонах.
Теплый отсек
Здесь хранятся скоропортящиеся продукты, овощи и фрукты. Здесь существует три основных подзоны:
- дверца – здесь температура в верхней части может подниматься до +10 градусов, а в нижней – до +5. Здесь можно хранить мягкие сыры, всевозможные соусы, напитки и сливочное масло. Нежелательно оставлять в дверце яйца, хотя многие так и делают.
- средние и верхние полочки – здесь температура колеблется в рамках +7 градусов. Можно хранить колбасы, пирожные и торты, сливочное масло, мягкие сыры, овощи и фрукты.
- зона для фруктов и овощей – чаще всего она имеет вид прозрачных ящиков небольшого размера, внутри которых температура поднимается до +8 градусов.
Холодный отсек
Если здесь правильно выставлена температура, в этой зоне можно хранить мясные изделия, блюда из рыбы, мяса, молоко, сыры, кефир, сметану, сыр, свежую зелень и т.д. Также он может подойти для быстрого, но не сильного охлаждения напитков.
Здесь также есть три подзоны:
- зона свежести – не каждая модель ее имеет, но она может располагаться сразу над морозильной камерой. Здесь хранят зелень, овощи и фрукты.
- задняя часть полочек холодильника — они располагаются ближе всего к охлаждающим элементам, здесь оставляют быстро портящиеся продукты.
- нижняя полка (иногда две нижние полки, если их 4-5) – здесь температура поддерживается на уровне +2 градусов.