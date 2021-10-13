"Какая-то напасть просто": консул рассказал, как в отчетах полиции "отмечаются" украинцы в Польше

"Какая-то напасть просто": консул рассказал, как в отчетах полиции "отмечаются" украинцы в Польше

В отчетах полиции фигурирует много нарушений, совершенных украинцами.

В Польше украинцы часто фигурируют в отчетах полиции. В целом они "попадаются" за управление авто в нетрезвом состоянии и хранение наркотиков.

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Об этом рассказал изданию Yavp.pl. консул Украины в Гданьске Александр Плодистий.

По словам консула, в отчетах местной полиции фигурирует немало нарушений, которые совершают украинцы, проживающие в Поморском, Западнопоморском, Куявско-Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах. Лишь единичные случаи имеют криминальный характер. Больше всего правонарушений касаются управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

"Фактически с 10 сообщений в день 7 касаются того, что остановили авто, водитель которого является гражданином Украины и был в нетрезвом состоянии. Это какая-то беда просто, мне неприятно это слышать. Да, это, как правило, наказывается штрафом или ограничением свободы, отбирают водительские удостоверения, но впечатление о нас складывается не очень", ~ отметил Александр Плодистий.

Он также добавил, что на втором месте по "популярности" правонарушений— хранение или употребление гражданами Украины наркотических веществ.

Напомним, что в Польше в городе Могильно (Куявско-Поморское воеводство) "отличился" 22-летний гражданин Украины. Он забрасывал камнями припаркованный Volkswagen Passat.

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