Какая цена продвижения РФ на Покровском направлении: в ВСУ назвали потери врага

Почти 23 тысячи кафиров были уничтожены за неполные полгода на Покровском и Добропольском направлениях. Кроме этого, ликвидировано 100 танков и более 200 ББМ.

Об этом в эфире "Мы Украины" рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".

Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы уничтожать любые попытки окупантов.

«Цена, которую они платят за продвижение на каждый метр украинской земли, — она сверхбольшая. И хотя это пока их не останавливает, мы делаем все возможное и немолимое, чтобы эту цену для противника повысить», - добавил он.

Ранее речь шла о боях в районе Покровска и Мирнограда.

Так, на Покровском направлении армия РФ 16 раз пыталась продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Дорожного, Родинского и Гришиного. 13 атак отбиты, еще три боевых столкновения продолжаются.

В настоящее время ВСУ контролируют северную часть Покровска. Все перемещения противника своевременно выявляются, украинские воины отрабатывают по врагу.

При этом россияне активизировали попытки проникновения штурмовыми группами в северную часть Покровска, в том числе выше железнодорожного пути. Эти попытки вовремя останавливаются нашими бойцами, чтобы не допустить продвижения врага.

В Мирнограде украинские военные контролируют северную часть города. РФ не может заводить тяжелую технику в его южную часть. Продолжаются поисково-ударные действия сил обороны с целью недопущения дальнейшего продвижения противника.