- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 2 мин
Какая цена продвижения РФ на Покровском направлении: в ВСУ назвали потери врага
РФ на Покровском направлении имеют задачу пробить коридор в сторону Гришиного и захватить как можно больше территорий.
Почти 23 тысячи кафиров были уничтожены за неполные полгода на Покровском и Добропольском направлениях. Кроме этого, ликвидировано 100 танков и более 200 ББМ.
Об этом в эфире "Мы Украины" рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".
Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы уничтожать любые попытки окупантов.
«Цена, которую они платят за продвижение на каждый метр украинской земли, — она сверхбольшая. И хотя это пока их не останавливает, мы делаем все возможное и немолимое, чтобы эту цену для противника повысить», - добавил он.
Ранее речь шла о боях в районе Покровска и Мирнограда.
Так, на Покровском направлении армия РФ 16 раз пыталась продвинуться на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал, а также в направлении Дорожного, Родинского и Гришиного. 13 атак отбиты, еще три боевых столкновения продолжаются.
В настоящее время ВСУ контролируют северную часть Покровска. Все перемещения противника своевременно выявляются, украинские воины отрабатывают по врагу.
При этом россияне активизировали попытки проникновения штурмовыми группами в северную часть Покровска, в том числе выше железнодорожного пути. Эти попытки вовремя останавливаются нашими бойцами, чтобы не допустить продвижения врага.
В Мирнограде украинские военные контролируют северную часть города. РФ не может заводить тяжелую технику в его южную часть. Продолжаются поисково-ударные действия сил обороны с целью недопущения дальнейшего продвижения противника.