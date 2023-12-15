Какая в Украине будет погода 16 декабря: синоптики прогнозируют гололедицу

В нашем государстве прогнозируется облачная погода, но без существенных осадков.

В Украине 16 декабря будет облачно с прояснениями. Местами может быть гололед. В Киевской области может быть небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Да, 16 декабря в нашем государстве прогнозируется облачная погода, однако без существенных осадков. Лишь в северной части днем небольшой мокрый снег.

“На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 2-7 градусов мороза, на Черниговщине и Сумщине местами 9-12 градусов мороза, днем в Украине от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до 5 градусов тепла; в Карпатах ночью 8-13 градусов мороза, днем 1-6 мороза”, — рассказали в Укргидрометцентре.

Какая погода будет на Киевщине

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

“Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Киеве ночью 3-5 градусов мороза, днем около 0”, — добавили в Укргидрометцентре.

Напомним, что в Киеве пассажирам метро, делающим пересадки между "Лыбидской" и "Теремками", будут возвращать деньги.

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