Когда в Украине точно потеплеет: синоптик назвала точную дату

В мае в Украине станет теплее. В то же время уже в ближайшую ночь в западных областях нашего государства ожидаются заморозки.

В Украине потеплеет с 1 мая. А вот уже этой ночью в некоторых областях нашего государства ожидаются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Как стало известно, ночью 27 апреля ожидаются заморозки в западных областях. В целом по Украине температура воздуха прогреется до 3-8 градусов выше нуля. В западных областях – до 0-3 градусов. Местами ожидаются заморозки.

Холоднее всего будет вдоль полосы Черниговщина-Киевщина-Черкащина-Кропивницкий-Одесщина. Максимальная температура воздуха там достигнет 9-12 градусов тепла.

На западе Украины днем ожидается 10-13 градусов, на востоке – 17-22 градусов. В центральных областях — 15-20 градусов, в Винницкой области ожидается 10 градусов тепла, в Одесской области — до 12 градусов с отметкой плюс.

"Дожди 27 апреля пройдут повсюду, кроме западных областей. Там — прояснение, поэтому и заморозки", — пояснила Наталья.

В Киеве ожидается дождливая и прохладная погода. Ночью столбик термометра покажет 5-7 градусов тепла, днем – 10 градусов.

Напомним, что в четверг, 27 апреля, Украину заполонят дожди, а местами — грозы.