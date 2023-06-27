Какая в Украине будет погода в июле: синоптики сделали прогноз

Местами будет очень жарко, но не обойдется и без дождя.
В июле средняя месячная температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов выше нуля.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Как отметили синоптики, минимальная температура в июле составит 1-9 градусов тепла, на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму — 10-12 градусов тепла, на высокогорье карпат — до одного градуса мороза.
“Абсолютный максимум – 34-39 градусов, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41 градус, в Карпатах и горах Крыма 26-33 градусов. Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницких областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны — 37-75 мм (в юго-восточных областях и в Крыму местами 23-36 мм), – объяснили в Укргидрометцентре.
Напомним, что синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды.
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