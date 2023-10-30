Какая в Украине будет погода в ноябре и когда похолодает: синоптик сделала прогноз

31 октября температура воздуха в течение дня ожидается от 17 до 24 градусов.

В Украине 31 октября ожидается теплая, осенняя погода. Воздух местами прогреется до 24 градусов. "Не сезонно" будет даже ночью — до 14 градусов выше нуля.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 31 октября температура воздуха в течение дня ожидается от 17 до 24 градусов. Тепло будет и ночью – плюс 10-14 градусов, на востоке и северо-востоке – 8-11 градусов. Дождей не прогнозируется.

"Правда, противостояние восточного антициклона и западных циклонических процессов приведет к порывистому ветру, иногда к штормовым порывам. Но уже не такой, как в субботу. В Киеве октябрь завершается сухой, очень теплой погодой, днем до +19 градусов. Единственный дискомфорт – уже упоминавшийся порывистый ветер южного происхождения", — рассказала синоптикиня.

В то же время, уже в среду похолодает и пройдет дождь. Ощутимо погода изменится с 7 ноября — преобладать будет уже сезонная погода.

Напомним, что нынешний ноябрь прогнозируется холодным, но более сухим, чем обычно. Впрочем, ближе к декабрю в Украине снова станет теплее.