Какая в Украине погода 3 июня: синоптики сделали прогноз

Дожди и грозы завтра наиболее возможны в западных и северных областях.

В Украине в понедельник, 3 июня, ожидается жаркая погода. В большинстве центральных областей на востоке и юге будет до 32 градусов тепла.

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, днем на юге, востоке и большинстве центральных областей ожидается до 32 градусов тепла. В то же время на западе и севере — до 29 градусов выше нуля.

"Дожди и грозы завтра наиболее вероятны в западных и северных областях Украины, при грозе возможны сильный ливень и шквал. Будьте осторожны. На востоке, в центре и на юге дождей не ожидается", — рассказала синоптика.

А вот в столице будет до 26 градусов тепла. Местами ожидается дождь с грозой.

Напомним, что в Украине июнь будет теплее, чем в прошлом. Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру от +19 до +23.

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