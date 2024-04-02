Какая в Украине ситуация с загрязнением воздуха из-за пыли из Сахары

Пустынная пыль, принесенная южными ветрами, все еще зависает в воздухе над Украиной, однако синоптики уже прогнозируют изменение погодных условий в ближайшее время.

На территории Украины во вторник, 2 апреля, все еще преобладают воздушные потоки, несущие пыль из пустыни Сахара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, загрязнение воздуха хорошо видно на карте №1.

Однако в скором времени ожидается атмосферный фронт с кратковременными дождями. Также прогнозируется изменение направления ветра с южного на западное – это новая, свежая воздушная масса. Изменения в направлении ветра показаны на карте №2.

Из-за новых ветряных потоков можно спрогнозировать, что по состоянию на ближайшую ночь пыль перемещается в сторону России. Это показано на карте №3.

Пыль из Сахары над Украиной / Фото: Укргидрометцентр

Пыль из Сахары над Украиной

В субботу, 31 марта, пыль из африканской пустыни накрыл Прикарпатье. Метеорологи предупреждали об ухудшении качества воздуха и других необычных явлениях.

Уже на следующий день пыль охватила значительную часть Европы и добралась почти до всей территории Украины. Синоптики посоветовали позаботиться об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания быть особенно осторожными, окна открывать дозированно.

Осторожно! Пыль из Сахары! Сильная непогода с дождем и грозами надвигается!

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