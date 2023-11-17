Какая в Украине ситуация со светом и есть ли угроза массовых отключений: ответ специалиста

Сегодня у нас хватает электроэнергии.

Пока в Украине не прогнозируются отключения света. К сожалению, потенциальные обстрелы могут вносить коррективы.

Об этом в эфире телемарафона сказал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Мы видим, что каждый день немного холодает, немного возрастает потребление. Но я всегда говорю, что мы пережили август, он был достаточно жарким с большим потреблением. У нас, во-первых, хватает электроэнергии, во-вторых, сети в целом по стране справляются. Поэтому мы со светом – это хорошая новость", – заметил он.

Будут ли отключения

По мнению эксперта и его коллег, которые рассчитывают мощности и понимают потенциальные погодные условия, отключений не прогнозируется. Однако он подчеркнул: это если вынести за скобки обстрелы.

"Готовиться нужно, потому что идет война и враг никуда не девался. И мы все ожидаем, будут ли обстрелы, точнее, будут ли попадания", – сказал гендиректор Yasno.

Ранее стало известно, что оккупанты ударили по ТЭС в прифронтовом регионе Украины.

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