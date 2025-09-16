Какая зарплата должна быть для бронирования в 2026 году: проект бюджета

Бронирование от мобилизации в Украине

Дополнено новыми материалами

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты. Это означает, что для получения бронирования на предприятиях размер средней зарплаты должен стартовать от 21 617 грн в месяц. Сейчас эта сумма равна 20 тыс. грн.

Об этом говорится в тексте законопроекта о госбюджете-2026 на сайте парламента.

Поскольку проектом госбюджета на 2026 год Кабинет министров хочет повысить минимальную зарплату, то соответственно возрастет показатель средней зарплаты, при которой возможно бронирование работников на предприятиях.

Так, правительство предлагает повысить минимальную зарплату от 8000 грн до 8 647 грн. Условием для бронирования сейчас является средняя зарплата на предприятии на уровне 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 тыс. грн. Если же проект госбюджета утвердят, то этот показатель вырастет до 21 617 грн.

Напомним, текущий порядок бронирования регулируется правительственным постановлением №76 от 27 января 2023 года. Согласно ему, забронировать сотрудников могут лишь критически важные предприятия, которые получили соответствующее подтверждение. Процесс бронирования теперь полностью автоматизирован и происходит через портал «Дия» в электронном формате.

Заметим, что правительство регулярно вносит изменения в правила мобилизации. Так, в сентябре были уточнены нормы по бронированию 100% работников для критически важных предприятий, расположенных в прифронтовых зонах, а также для компаний, специализирующихся на производстве дронов.