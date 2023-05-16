Какая зарплата учителя: сколько платят педагогу без стажа, педагогическим работникам по регионам

Сколько получает молодой учитель без стажа, средняя заработная плата у учителя высшей категории, заработные платы педагогов по регионам

В 2023 году ожидалось повышение зарплат учителей, так зарплата молодого учителя должна была стартовать от 15 тыс. грн. Но из-за полномасштабной войны с Россией это не произошло. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1411 от 20 декабря 2022 года.

Размер зарплаты педагога зависит от ставки, доплат и надбавок.

Какую зарплату получает молодой учитель без стажа работы

Согласно данным Министерства образования, средняя зарплата молодого учителя состоит из:

Должностного оклада – 5699 грн (с декабря 2021 по декабрь 2023).

Прибавки за выслугу лет – 627 грн (10% для молодых учителей).

Прибавки за престижность труда – 1254 грн.

Вознаграждения за добросовестный труд – 522 грн.

Помощи на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска – 522 грн.

Других надбавок, таких как классное руководство, проверка тетрадей и т.п. – 1379 грн.

Следовательно, средняя заработная плата молодого учителя без стажа работы составляет 10574 грн.

Какая зарплата учителя высшей категории в Украине

У учителя высшей категории в Украине должностной оклад 7 001 гривна. Средняя заработная плата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 по декабрь 2023 у учителя высшей категории составляет 13 759 гривен.

Какая средняя зарплата педагогов и директоров по регионам Украины

Средняя зарплата у учителей и директоров значительно отличается по регионам.

На запрос Министерства образования и науки Украины о средней заработной плате директора и учителей ответили 19 областей.

Департамент образования Запорожской ОГА сообщил, что зарплаты директора колеблются от 11,9 до 22,9 тыс. грн, а учителей – от 6,7 до 21 тыс. грн.

В Николаевской ОГА сообщили, что заработная плата вместе с налогами директора школы Николаевской области составляет около 22,3 тыс. грн в месяц, учителя — от 6,2 тыс. грн до 19,8 тыс. грн.

В Одесской области директора получают 22,3 тыс. грн., заработная плата учителей обобщена до суммы 17 тыс. грн. в месяц.

В Кировоградской, Киевской и Львовской областях директора школ получают около 13 тыс. грн., учителя он 7,6 тыс. до 13,8 тыс. грн.

В Полтавской области зарплаты составляют от 6,7 тыс. грн до 12,5 тыс.грн.

Руководители и преподаватели в Харькове получают от 10,3 тыс. до 18,4 тыс. грн.

В Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях директора школ получают около 16 тыс. грн., а учителя – от 7,4 тыс. грн. до 15 тыс. грн.

В Луганской области по данным 2022 года преподаватели школ получали от 10 тыс. грн до 15,5 тыс.грн, директора — более 16 тыс. грн.

В Черновицкой области директора школ получают от 11,4 тыс. грн. до 14,3 тыс. грн., учителя – от 10,3 тыс. грн. до 17 тыс. грн.

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