Какие 10 растений нужно обрезать сразу после цветения

Обрезка цветов, как и других растений, стимулирует их рост, предотвращает или ограничивает болезни. Обрезка многолетних растений является важной частью культуры растений. Рассказываем, какие растения после цветения нуждаются в обрезке, как и когда лучше это сделать.

Барбарис

Необходимость и сроки обрезки барбариса зависят от того, с какой целью вы его выращиваете. Если ради ягод, то обрезать кусты нужно поздней осенью или весной для удаления сухих веток. Если барбарис выращивается для декоративности, живой изгороди или сложной формы, куст нужно обрезать после цветения. В этот период растение можно подвергать лишь небольшой обрезке. Чтобы подстричь барбарис кардинально, нужно подождать конца периода плодоношения.

Барбарис

Гортензия

С гортензией нужно быть осторожным, потому что обрезка этого растения требует знаний и навыков. С удалением засохших соцветий справится и неопытный садовник.

Гортензии первой группы обрезки, а это все сорта гортензии круглолистной, пальчатой и колючей, гортензия Сарджента, дуболистная и черешковая, закладывают цветочные почки на концах прошлогодних побегов. Поэтому обрезать их соцветия нужно очень аккуратно, делая это весной, когда набухают почки. А вот гортензии второй группы обрезки, древовидная и метельчатая гортензии, образующие цветоносы на побегах текущего года, можно обрезать после цветения.

Гортензия

Ирисы

Сухие цветы, а также отжившие свое цветоносы ирисов необходимо удалять сразу после цветения. Они не только портят вид цветника, но могут стать рассадником заболеваний. Срезайте цветоносы на высоте 2,5 см от корня, удаляйте сухие и поврежденные листья, а здоровые оставьте до осени. А если подкармливать и поливать ирисы после цветения, некоторые из них, например, бородатые, могут зацвести ближе к концу сезона.

Ирисы

Лаванда

Лаванду можно обрезать довольно часто, чтобы сформировать кустики правильной формы и стимулировать цветение и разрастание. Сразу после цветения лаванды, когда большая часть уже отцвела, но есть еще и бутоны, цветоносы удаляют, а веточки обрезают на 5-7 см для провоцирования второй волны цветения. В конце сезона проводят повторную обрезку, оставляя лишь 4-5 зеленых побегов.

Лаванда

Пионы

После цветения нужно обрезать цветоносы с облетевшими лепестками и пятнистые листья. Желательно это сделать до того, как куст исчерпает все свои силы, а обрезать засыхающие цветки по мере их появления. При этом удалять стебель под корень не нужно, а оставлять его на высоте 3-4 листьев. Окончательно листья пионов срезают в сентябре, однако на протяжении лета нужно удалять листья с признаками заболеваний.

Пионы

Розмарин

Этот кустарник с ароматными листьями и синими цветками выращивают как в цветниках, так и на огородах. Понятно, что зелень из него регулярно обрывается в кулинарных целях, а вот с цветками все не так просто. Их нужно удалять в начале лета, сразу после цветения, срезая весь цветонос.

Если кусты розмарина уже взрослые и сильно разрослись, то в начале весны также производят обрезку. В этом случае удаляют слабые и низко расположенные побеги, омолаживают переросшие экземпляры, укорачивая все ветви наполовину.

Пионы

Розы

Без летней обрезки роз не обходится ни один вид этого растения. Своевременное удаление сухих цветков позволяет розам накапливать силы, не тратя их на образование плодов.

На розах, образующих несколько бутонов на одном стебле, обрезают всю кисть над верхним пятилисником. У чайно-гибридных роз побеги срезают почти полностью, оставляя только 3-4 листка над уровнем почвы. У плетистых рамблеров после окончания цветения удаляют стебли до первого листка.

Розы

Сирень

Сразу после того, как кустарник отцветет, осторожно срежьте секатором сухие кисти, стараясь не травмировать сами ветки. Удалите загущающие тонкие побеги поросль, а вот формующую обрезку отложите на осень или начало следующей весны.

Сирень

Форзиция

Обрезать форзицию после цветения можно и нужно в том случае, если она здорова и регулярно проходит формовочную и санитарную обрезку. Если же куст форзиции перерос, состарился и загустился, то лучше провести эту процедуру ранней весной, когда цветков и листьев еще нет и середина форзиции хорошо просматривается.

Форзиция

Айва японская

Весеннее цветение айвы японской не оставит равнодушным ни одного садовода. Если вы выращиваете айву исключительно в качестве декоративной культуры, после цветения ее нужно обрезать. Старые ветки удаляют на уровне земли, чтобы куст не сгущался, а боковые побеги укорачивают, удаляя отцветшие части.

Айва японская

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