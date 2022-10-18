Какие благоприятные дни для квашения капусты в октябре и ноябре, основные правила ее приготовления

Когда лучше квасить капусту, какие благоприятные дни для этого, каких ошибок нужно избегать, чтобы капуста получилась хрустящей и сочной, читайте в материале ТСН.ua

Хрустящая и сочная квашеная капуста – незаменимое блюдо зимой. Она не только вкусная, но и супер полезная. Пользу квашеной капусты трудно переоценить – это и витамины, полезные микроэлементы, полезные бактерии. Чтобы квашеная капустой получилась вкусной и полезной, нужно учитывать, в какие дни ее квасить и какие ошибки при этом лучше не делать.

Считается, что лучше квасить капусту на растущую луну, а в дни полнолуния и новолуния солить, квасить, консервировать капусту нельзя, она получится мягкой и недостаточно сочной. И самое главное, всегда нужно заниматься приготовлением в хорошем настроении.

Благоприятные дни по лунному календарю для квашения капусты в октябре, ноябре 2022 г

Капуста получится хрустящей, если ее засолить 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 и 31 октября.

В ноябре лучший день для квашения – 7 ноября. Капуста получится такой как надо, если ее заквасить с 1 по 7 ноября, или с 25 по 30 ноября.

Если не соблюдать определенные правила приготовления, можно не получить хрустящей капусты, даже если квасить ее в благоприятные дни.

Важные правила приготовления квашеной капусты

Для соления капусты лучше не использовать раннюю капусту, молодые маленькие кочаны, они дадут мало сока. У сортов, предназначенных для хранения слишком жесткие листья, которые также не дадут сок. Лучше всего брать белокаченные сорта без горького привкуса.

Посуда для сквашивания капусты лучше всего подойдет стеклянная, пластиковая или эмалированная. Эмалированную тару нужно внимательно осмотреть на предмет внутренних сколов и царапин - емкости с внутренними повреждениями не подходят для закваски капусты. Лучше всего солить капусту в дубовой бочке, если таковая есть. Ни в коем случае нельзя использовать железную или алюминиевую посуду, во время квашения она будет окисляться.

Важно использовать при приготовлении чистые инструменты и посуду. Такой совет кажется банальным, но наличие «посторонних» бактерий приводит к тому, что капуста сквашивается неправильно. Нужно продезинфицировать разделочную доску, нож, емкость для сквашивания.

Не используйте йодированную соль, только обычную каменную соль для приготовления квашеной закуски или других зимних заготовок. Чтобы капуста получилась хрустящей рекомендуется добавлять 1 ст. л соли на 1 кг готового продукта.

Нарезать капусту нужно примерно ровными не очень большими кусочками и не очень мелко, лучше всего дольками шириной по пол сантиметра.

Чтобы удалить неприятные запахи, виной которому является углекислый газ из заготовленного продукта, нужно прокалывать капусту, которая скашивается, острым предметом, который сможет достать до дна емкости. Таким образом, "прокалывать" капусту нужно 2-3 раза в сутки. Если этого не делать, капуста будет горькой и неприятно пахнуть.

Сквашивать капусту следует при комнатной температуре 3-4 дня, точное время зависит от состава продукта, вкусовых пожеланий хозяйки. Как только капуста приобрела желаемый вкус, ее нужно «спрятать» в прохладное место.

Не перебарщивайте с морковью во избежание размягчения капусты.

Читайте также: