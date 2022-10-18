Какие благоприятные дни для квашения капусты в октябре и ноябре, основные правила ее приготовления

Когда лучше квасить капусту, какие благоприятные дни для этого, каких ошибок нужно избегать, чтобы капуста получилась хрустящей и сочной, читайте в материале ТСН.ua
Хрустящая и сочная квашеная капуста – незаменимое блюдо зимой. Она не только вкусная, но и супер полезная. Пользу квашеной капусты трудно переоценить – это и витамины, полезные микроэлементы, полезные бактерии. Чтобы квашеная капустой получилась вкусной и полезной, нужно учитывать, в какие дни ее квасить и какие ошибки при этом лучше не делать.
Считается, что лучше квасить капусту на растущую луну, а в дни полнолуния и новолуния солить, квасить, консервировать капусту нельзя, она получится мягкой и недостаточно сочной. И самое главное, всегда нужно заниматься приготовлением в хорошем настроении.
Благоприятные дни по лунному календарю для квашения капусты в октябре, ноябре 2022 г
Капуста получится хрустящей, если ее засолить 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 и 31 октября.
В ноябре лучший день для квашения – 7 ноября. Капуста получится такой как надо, если ее заквасить с 1 по 7 ноября, или с 25 по 30 ноября.
Если не соблюдать определенные правила приготовления, можно не получить хрустящей капусты, даже если квасить ее в благоприятные дни.
Важные правила приготовления квашеной капусты
- Для соления капусты лучше не использовать раннюю капусту, молодые маленькие кочаны, они дадут мало сока. У сортов, предназначенных для хранения слишком жесткие листья, которые также не дадут сок. Лучше всего брать белокаченные сорта без горького привкуса.
- Посуда для сквашивания капусты лучше всего подойдет стеклянная, пластиковая или эмалированная. Эмалированную тару нужно внимательно осмотреть на предмет внутренних сколов и царапин - емкости с внутренними повреждениями не подходят для закваски капусты. Лучше всего солить капусту в дубовой бочке, если таковая есть. Ни в коем случае нельзя использовать железную или алюминиевую посуду, во время квашения она будет окисляться.
- Важно использовать при приготовлении чистые инструменты и посуду. Такой совет кажется банальным, но наличие «посторонних» бактерий приводит к тому, что капуста сквашивается неправильно. Нужно продезинфицировать разделочную доску, нож, емкость для сквашивания.
- Не используйте йодированную соль, только обычную каменную соль для приготовления квашеной закуски или других зимних заготовок. Чтобы капуста получилась хрустящей рекомендуется добавлять 1 ст. л соли на 1 кг готового продукта.
- Нарезать капусту нужно примерно ровными не очень большими кусочками и не очень мелко, лучше всего дольками шириной по пол сантиметра.
- Чтобы удалить неприятные запахи, виной которому является углекислый газ из заготовленного продукта, нужно прокалывать капусту, которая скашивается, острым предметом, который сможет достать до дна емкости. Таким образом, "прокалывать" капусту нужно 2-3 раза в сутки. Если этого не делать, капуста будет горькой и неприятно пахнуть.
- Сквашивать капусту следует при комнатной температуре 3-4 дня, точное время зависит от состава продукта, вкусовых пожеланий хозяйки. Как только капуста приобрела желаемый вкус, ее нужно «спрятать» в прохладное место.
- Не перебарщивайте с морковью во избежание размягчения капусты.
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