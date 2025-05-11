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Какие блюда ели Стармер, Макрон, Туск и Мерц во время визита в Киев: Клопотенко показал меню
Клопотенко показал, что ели Макрон, Мерц, Стармер и Туск в Украине.
Во время визита в Украину европейские лидеры Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер и Фридрих Мерц попробовали традиционные блюда украинской кухни.
Об этом рассказал ресторатор и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко.
Так, вчера, 10 мая в Киев по железной дороге прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
По словам Клопотенко, Макрон ел борщ и кочанную кашу, Стармер заказал сырники, Туск — галушки, а Мерц — львовский сырник.
В целом меню включало следующие блюда:
Сырники с лекваром
Пирожки с яблоками
Пирожки с вишнями
Кочаная каша
Львовский сырник
Борщ из печи
Клецки
Полюшки
Голубцы
Буковинская начинка
Вина:
Пино Нуар от «Бэйкуша»
Каберне Совиньон от «Виноман»
Алиберное от «Виноман»
Артания от «Бейкуша»
Первообразование от «Биологист»
«Украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Это важный элемент как дипломатии, так и промоции. Если после визита переговоры пойдут лучше — мы ни к чему. Это все вкус», — отметил Клопотенко.
Напомним, во время встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Британии, Германии и Польши приняли решение о размещении миротворческого контингента в Украине после прекращения огня.