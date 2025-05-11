Какие блюда ели Стармер, Макрон, Туск и Мерц во время визита в Киев: Клопотенко показал меню

Слева направо: Стармер, Мерц, Макрон

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Во время визита в Украину европейские лидеры Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер и Фридрих Мерц попробовали традиционные блюда украинской кухни.

Об этом рассказал ресторатор и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко.

Так, вчера, 10 мая в Киев по железной дороге прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

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По словам Клопотенко, Макрон ел борщ и кочанную кашу, Стармер заказал сырники, Туск — галушки, а Мерц — львовский сырник.

В целом меню включало следующие блюда:

Сырники с лекваром

Пирожки с яблоками

Пирожки с вишнями

Кочаная каша

Львовский сырник

Борщ из печи

Клецки

Полюшки

Голубцы

Буковинская начинка

Вина:

Пино Нуар от «Бэйкуша»

Каберне Совиньон от «Виноман»

Алиберное от «Виноман»

Артания от «Бейкуша»

Первообразование от «Биологист»

Блюда, подавшие европейским лидерам в поезде

«Украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Это важный элемент как дипломатии, так и промоции. Если после визита переговоры пойдут лучше — мы ни к чему. Это все вкус», — отметил Клопотенко.

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Напомним, во время встречи Коалиции желающих в Киеве лидеры Украины, Франции, Британии, Германии и Польши приняли решение о размещении миротворческого контингента в Украине после прекращения огня.