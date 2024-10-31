Какие бойцы возвращаются с СОЧ: рассказал военный психолог

Возвращаться могут те, кто договорился о переводе в другое подразделение. С этим в армии проблемы.

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал, кто из бойцов, совершивших самовольное оставление части (СОЧ), преимущественно возвращается.

Об этом Козинчук сказал в эфире программы "Свобода. Ранок".

По словам военного психолога, из СОЧ возвращаются в основном те, кто переводится в другое подразделение.

"Такие случаи есть (возвращения из СОЧ – ред.). Как правило, это люди, которые договорились, что их переведут в другие подразделения, или они решили свои социальные проблемы. Есть человек, который побоялся, пошел в СОЧ, затем по месту жительства пошел в ТЦК сообщить, что он в СОЧ, жив-здоров. И ему командир позвонил и сказал: "Мы тебя переведем в какую-нибудь другую часть, бригаду или на другую позицию, тыловую – какую угодно". Вот этот человек возвращается и все", – объяснил Козинчук.

В то же время, он отметил, что это не очень распространенный случай. Ведь если бы существовала гарантия перевода в войске путем СОЧ, то "половина личного состава, пожалуй, пошла бы в ЗОЧ. Это не может быть вариантом".

"Да, у нас есть огромные проблемы с переводом. Люди желают служить в каких-то других подразделениях, их туда не пускают. Потому что, в отличие от гражданской жизни, в армии тебя должны не только хотеть там, куда ты хочешь, но и тебя должны отпускать", – добавил военный психолог.

Напомним, ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский рассказал, почему чаще всего военные идут в СОЧ.

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