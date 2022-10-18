Какие бытовые приборы лучше не включать с 17:00 до 23:00: список

Для экономии электроэнергии следует выключать свет в помещениях и ограничить использование электрических приборов, включая бойлеры, стиральные обогреватели и т.д.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, какие бытовые приборы в вечернее время лучше не включать или максимально ограничить их использование. В этот список вошли, в частности, бойлеры, чайники, стиральные машины и некоторые другие приборы.

Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства 18 октября.

По его словам, 17 октября во время вечернего пика уровень потребления электроэнергии в Киеве снизился на 10%, а во всем центральном регионе — всего на 8%. Однако, в целом по Украине потребление увеличилось на 1,8% за счет западных и северных областей.

"Поэтому хочу еще раз подчеркнуть: максимальная экономия электроэнергии — это то, что мы просим сделать каждого украинца. Особенно это касается вечерних часов. С 17:00 до 23:00 не пользуйтесь стиральными машинками, бойлерами, кондиционерами, обогревателями. Ограничьте использование электрочайников и электроплит", — попросил Шмыгаль.

Премьер добавил, что необходимо выключать свет в помещениях, где нет людей, перенести ремонтные работы на дневное время, выключить вывески и излишнее освещение.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок, то есть с 17:00 до 23:00.

Почему необходимо экономить электроэнергию

После массированной ракетной атаки РФ 10 и 11 октября 2022 года, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Министр пояснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

Из-за обстрелов энергетических объектов Украина приостановила поставки электроэнергии в страны Европы. Украина экспортировала электроэнергию, в частности, в Молдову и Польшу.

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