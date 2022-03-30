Какие бывают бронежилеты: виды, как носить и от чего они могут защитить

Какие бывают бронежилеты: виды, как носить и от чего они могут защитить

Вооруженные силы Украины сегодня в связи с значительным ростом количества военных имеют большой запрос на современные системы индивидуальной защиты, в том числе бронежилеты. Какие бронежилеты бывают, как их выбирать, разбирался ТСН.ua

Что такое бронежилет?

Бронежилет – это средство индивидуальной самозащиты, способное защитить тело от пулевых и обломочных ранений. Современный бронежилет, чаще всего, по форме – куртка без рукавов, иногда с воротничком-стойкой. Бронежилеты могут входить в экипировку бойца или продаваться отдельно. Изготовляют бронежилеты из различных материалов, главное, чтобы эти материалы смогли остановить пулю.

Любой современный бронежилет состоит из трех основных элементов, два из которых обязательны. Первый элемент – чехол, не выполняющий никакой защиты. Чехол нужен, чтобы человек смог надеть на себе средство индивидуальной защиты. Второй элемент – пакет, состоящий из баллистической ткани и составляющий первый уровень защиты. Третий элемент – плита, представляющая собой второй уровень защиты. Третий элемент может состоять из цельной плиты, а может из специальных пластин. Последние бывают металлическими (из сплава стали, титана), керамическими (сделанные из оксида алюминия, карбида бора или карбида кремния), полиуретановыми, или высокомодульными защитными тканями (например, кевлар).

части бронежилета

Часто бронежилеты имеют дополнительные защитные части, прикрывающие плечи, пах, поясницу, имеют дополнительные элементы, такие как аксессуары, подсумки, содержат внутренние каналы для шнуров средств связи.

Дополнительные защитные части бронежилета

Бронежилет – непременный атрибут журналиста в зоне боевых действий. Для журналиста обязательным элементом такого бронежилета будет заметный цвет и маркировка «Press», что позволит издали отличить журналиста от военного.

На что обращать внимание при выборе бронежилета

В первую очередь, бронежилет предназначен защищать воина от пистолетных и автоматных патронов, справляться с обломками гранат при взрывах. Выбирая бронежилет, в первую очередь, нужно обращать внимание на:

Класс. Именно класс определяет тип оружия, от которого должен защищать бронежилет.

Тип ношения бронежилета: он может быть скрыт и внешнего типа.

Эффективность площади защиты. Минимальная - 18, максимальная – 42 дм2.

Эффективное время ношения - от 1 до 12 часов.

Выбирать бронежилет можно только по одному параметру, а именно - по классу защиты. Класс защиты включает все остальные параметры. Чем выше класс, тем лучше уровень защиты от попадания пули определенного калибра, массы, уровня скорости.

Какие классы защиты бронежилетов

Выделено 10 классов бронежилетов, а именно: специальный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а. В специальный класс входят средства защиты от холодного оружия, а в класс 2а - защита от охотничьих винтовок. Бронежилеты класса 1.2,2а не пользуются спросом. Бронежилет 1 класс самый легкий, весит до 3-х кг, и состоит из тканевых слоев и хорошо защищает только от пистолетов. Бронежилеты 2 класса весом до 5 кг отличаются наличием в тканевой основе металлических пластин, расположенных в самых уязвимых местах. Может защитить от пуль калибра 9 мм. Бронежилеты 1-го и 2-го класса - это преимущественно бронежилеты скрытого ношения.

Бронежилеты 3-го класса имеют большее количество тканевых слоев и металлических пластин на большей части его поверхности. Также у них есть демпферный шар. Средний вес такого бронежилета от 9 до 11 кг. В таком бронежилете боец не такой уж мобильный, но он хорошо защищен от легкого стрелкового оружия типа пистолетов-пулеметов.

Начиная с 4 типа защиты и выше, бронежилеты хорошо защищают не только от пистолетных пуль, но и от автоматных, как для АК. Именно эти средства индивидуальной защиты используют армейские подразделения и полиция. Такие бронежилеты содержат легкие и прочные металлические пластины из сплавов алюминия или титана. В отдельных случаях используются металлокерамические пластины, повышающие степень защиты до 5 или 6-го класса.

Бронежилеты 5 класса защиты являются оптимальной защитой от автоматных пуль. Они справляются с пулями 7,62х39 мм калибра и массой до 8 г, выпущенными из АК. Для защиты от редко встречающихся бронебойно-воспламенительных пуль используются бронежилеты типа 5а

Самым популярным сегодня остаются бронежилеты 6-го класса защиты. Они способны защитить от пуль любых автоматов, выстрелов из снайперских винтовок или пулеметов. В частности, их используют спецподразделения. Большинство бронежилетов этого класса состоят из модульных средств, укомплектованных усиленными керамическими пластинами, способными выдержать несколько прямых попаданий. Такие жилеты, хоть они и тяжелые, но способны противостоять огню снайперских винтовок на расстоянии 10 метров.

Украинские разработки бронежилетов

В прошлом году Министерство обороны Украины впервые разработало модульный и облегченный бронежилет по стандартам НАТО. До этого Минобороны осуществляло закупку бронежилетов по коммерческим техническим условиям. В 2021 году для нужд ВСУ эти бронежилеты были закуплены. Сегодня, в военное время многие гражданские предприятия перешли на производство военной амуниции, в том числе бронежилетов. Например, одно из николаевских предприятий наладило производство бронежилетов, хотя до этого занималось металлоконструкциями.

Как носить и выбирать бронежилет

Скрытые бронежилеты, имеющие самый низкий класс защиты, могут быть одеты под рубашку или даже майку. Более серьезные образцы для скрытого ношения можно одеть под свитер или пиджак, а вот скрытые жилеты высокой степени защиты будут незаметны только под жакетом или униформой поверх одежды. Бронежилет, предназначенный для ношения под рубашкой может быть белого цвета, так что при расстегнутой верхней пуговице, его можно будет спутать с майкой. Бронежилеты открытого ношения, как правило, темного цвета.

Бронежилет нужно выбирать так, чтобы он соответствовал вашему размеру и в нем было комфортно. Слишком большой бронежилет будет скользить, а слишком малый - может стать причиной дополнительных травм.

Если вы собрались докупать дополнительную защиту для вашего бронежилета в виде наплечников, дополнительной защиты для шеи, паха, убедитесь, что эти части рассчитаны на то, чтобы быть прикреплены именно к вашему жилету.

Для стирки мягкого бронежилета используйте только мягкие стиральные средства, не нагревайте и не сушите его.

Если собрались лететь в бронежилете в самолете – поинтересуйтесь у администрации транспортной безопасности, разрешено ли это нормативными актами. Уместно будет иметь документы, которые подтвердят ваши полномочия.

Для длительного ношения бронежилета под одеждой надевайте его на хорошо пропускающую воздух майку.

Идеальный бронежилет и как правильно проверять его эффективность на видео ТСН.ua