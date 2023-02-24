Какие цели стоят перед российскими военными на весну: прогноз экстрасенса

Экстрасенс рассказала, что все планы Путина сводятся к весеннему наступлению на Украину.

Целью Путина на весну является наступление, которое россияне обязательно сделают.

Такое мнение высказала экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская на своем канале в YouTube.

"Они накапливают силы, потому что все планы сводятся к этому наступлению. Не думаю, что это все закончилось для нас. Думаю, они еще себя как-то где-то проявят", — считает Людмила Хомутовская.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, считает, что Россия намерена попытаться осуществить еще одно масштабное наступление. Впрочем, по его мнению, он будет для нее проигрышным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не отказался от своих планов и до сих пор хочет оккупировать Киев.

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