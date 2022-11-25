Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие церковные праздники в декабре 2022 года ждут украинцев: календарь

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
7299
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какие церковные праздники в декабре 2022 года ждут украинцев: календарь

Церковный календарь на декабрь 2022 / Фото: pixabay.com

Для многих украинцев первый месяц зимы символизирует начало новогодних праздников. Ведь у церковного календаря на декабрь есть немало важных праздников. В частности, день святого Николая, Рождество и другие. Читайте о церковных праздниках в декабре 2022 года в материале ТСН.ua.

Церковный календарь на декабрь 2022 поможет понять, когда праздновать важные православные праздники. А их на последний месяц года приходится немало. В частности, верующие будут праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день памяти святой Варвары (17 декабря), день святого Николая Чудотворца (19 декабря). А верующих западного обряда 25 декабря 2022 года ждет один из самых больших религиозных праздников — Рождество Христово.

Религиозные праздники напоминают нам о важности веры, особенно в такие трудные и темные времена, когда в Украине идет полномасштабная война. Украинцы должны помнить, что свет всегда побеждает тьму, а добро — зло.

Церковный календарь на декабрь 2022 года: список праздников

Какие будут церковные праздники в декабре 2022 года можно узнать из календаря:

  • 1 декабря – День памяти святого мученика Платона;
  • 2 декабря – мученика Варлаама;
  • 3 декабря – предсвятие Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  • 4 декабряВведение во храм Пресвятой Богородицы ;
  • 5 декабря – благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
  • 7 декабря – День святой великомученицы Екатерины;
  • 8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы;
  • 9 декабря – освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
  • 10 декабря – иконы Божией Матери Знамения;
  • 11 декабря – мученика Иринарха и с ним святых семи жен;
  • 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников;
  • 13 декабряДень Святого апостола Андрея Первозванного ;
  • 14 декабря – пророка Наума;
  • 15 декабря – пророка Аввакума;
  • 16 декабря – преподобного Саввы Сторожевского;
  • 17 декабряДень святой Варвары ;
  • 18 декабря – преподобного Саввы;
  • 19 декабряДень Святого Николая Чудотворца ;
  • 20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского;
  • 21 декабря – преподобного Патапия;
  • 22 декабря – День иконы Божией Матери Неожиданная Радость;
  • 23 декабря – День Святого епископа Иоасафа;
  • 24 декабря – преподобного Даниила Столпника;
  • 25 декабряРождество Христово, День Чудотворца Святого Спиридона Тримифунтского;
  • 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
  • 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;
  • 28 декабря – Собор Крымских святых;
  • 29 декабря – День памяти пророка Аггея;
  • 30 декабря – День пророка Даниила и святых Отроков Анания, Азария и Мисаила.

Напомним, что Православная церковь Украины разрешила праздновать Рождество 25 декабря при условии, что прихожане храма и настоятель выразят такое желание.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Дата публикации
Просмотры
7299
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация