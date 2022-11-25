Какие церковные праздники в декабре 2022 года ждут украинцев: календарь

Для многих украинцев первый месяц зимы символизирует начало новогодних праздников. Ведь у церковного календаря на декабрь есть немало важных праздников. В частности, день святого Николая, Рождество и другие. Читайте о церковных праздниках в декабре 2022 года в материале ТСН.ua.

Церковный календарь на декабрь 2022 поможет понять, когда праздновать важные православные праздники. А их на последний месяц года приходится немало. В частности, верующие будут праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день памяти святой Варвары (17 декабря), день святого Николая Чудотворца (19 декабря). А верующих западного обряда 25 декабря 2022 года ждет один из самых больших религиозных праздников — Рождество Христово.

Религиозные праздники напоминают нам о важности веры, особенно в такие трудные и темные времена, когда в Украине идет полномасштабная война. Украинцы должны помнить, что свет всегда побеждает тьму, а добро — зло.

Церковный календарь на декабрь 2022 года: список праздников

Какие будут церковные праздники в декабре 2022 года можно узнать из календаря:

1 декабря – День памяти святого мученика Платона;

– День памяти святого мученика Платона; 2 декабря – мученика Варлаама;

– мученика Варлаама; 3 декабря – предсвятие Введения во храм Пресвятой Богородицы;

– предсвятие Введения во храм Пресвятой Богородицы; 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы ;

– ; 5 декабря – благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;

– благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского; 7 декабря – День святой великомученицы Екатерины;

– День святой великомученицы Екатерины; 8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы;

– предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; 9 декабря – освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;

– освящение церкви великомученика Георгия в Киеве; 10 декабря – иконы Божией Матери Знамения;

– иконы Божией Матери Знамения; 11 декабря – мученика Иринарха и с ним святых семи жен;

– мученика Иринарха и с ним святых семи жен; 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников;

– мученика Парамона и с ним 370 мучеников; 13 декабря – День Святого апостола Андрея Первозванного ;

– День Святого апостола Андрея Первозванного ; 14 декабря – пророка Наума;

– пророка Наума; 15 декабря – пророка Аввакума;

– пророка Аввакума; 16 декабря – преподобного Саввы Сторожевского;

– преподобного Саввы Сторожевского; 17 декабря – День святой Варвары ;

– День святой Варвары ; 18 декабря – преподобного Саввы;

– преподобного Саввы; 19 декабря – День Святого Николая Чудотворца ;

– ; 20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского;

– святителя Амвросия, епископа Медиоланского; 21 декабря – преподобного Патапия;

– преподобного Патапия; 22 декабря – День иконы Божией Матери Неожиданная Радость;

– День иконы Божией Матери Неожиданная Радость; 23 декабря – День Святого епископа Иоасафа;

– День Святого епископа Иоасафа; 24 декабря – преподобного Даниила Столпника;

– преподобного Даниила Столпника; 25 декабря – Рождество Христово , День Чудотворца Святого Спиридона Тримифунтского;

– , День Чудотворца Святого Спиридона Тримифунтского; 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;

– мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;

– мучеников Фирса, Левкия и Каллиника; 28 декабря – Собор Крымских святых;

– Собор Крымских святых; 29 декабря – День памяти пророка Аггея;

– День памяти пророка Аггея; 30 декабря – День пророка Даниила и святых Отроков Анания, Азария и Мисаила.

Напомним, что Православная церковь Украины разрешила праздновать Рождество 25 декабря при условии, что прихожане храма и настоятель выразят такое желание.

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