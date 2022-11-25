Какие церковные праздники в декабре 2022 года ждут украинцев: календарь

Для многих украинцев первый месяц зимы символизирует начало новогодних праздников. Ведь у церковного календаря на декабрь есть немало важных праздников. В частности, день святого Николая, Рождество и другие. Читайте о церковных праздниках в декабре 2022 года в материале ТСН.ua.
Церковный календарь на декабрь 2022 поможет понять, когда праздновать важные православные праздники. А их на последний месяц года приходится немало. В частности, верующие будут праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день памяти святой Варвары (17 декабря), день святого Николая Чудотворца (19 декабря). А верующих западного обряда 25 декабря 2022 года ждет один из самых больших религиозных праздников — Рождество Христово.
Религиозные праздники напоминают нам о важности веры, особенно в такие трудные и темные времена, когда в Украине идет полномасштабная война. Украинцы должны помнить, что свет всегда побеждает тьму, а добро — зло.
Церковный календарь на декабрь 2022 года: список праздников
Какие будут церковные праздники в декабре 2022 года можно узнать из календаря:
- 1 декабря – День памяти святого мученика Платона;
- 2 декабря – мученика Варлаама;
- 3 декабря – предсвятие Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы ;
- 5 декабря – благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского;
- 7 декабря – День святой великомученицы Екатерины;
- 8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы;
- 9 декабря – освящение церкви великомученика Георгия в Киеве;
- 10 декабря – иконы Божией Матери Знамения;
- 11 декабря – мученика Иринарха и с ним святых семи жен;
- 12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников;
- 13 декабря – День Святого апостола Андрея Первозванного ;
- 14 декабря – пророка Наума;
- 15 декабря – пророка Аввакума;
- 16 декабря – преподобного Саввы Сторожевского;
- 17 декабря – День святой Варвары ;
- 18 декабря – преподобного Саввы;
- 19 декабря – День Святого Николая Чудотворца ;
- 20 декабря – святителя Амвросия, епископа Медиоланского;
- 21 декабря – преподобного Патапия;
- 22 декабря – День иконы Божией Матери Неожиданная Радость;
- 23 декабря – День Святого епископа Иоасафа;
- 24 декабря – преподобного Даниила Столпника;
- 25 декабря – Рождество Христово, День Чудотворца Святого Спиридона Тримифунтского;
- 26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста;
- 27 декабря – мучеников Фирса, Левкия и Каллиника;
- 28 декабря – Собор Крымских святых;
- 29 декабря – День памяти пророка Аггея;
- 30 декабря – День пророка Даниила и святых Отроков Анания, Азария и Мисаила.
Напомним, что Православная церковь Украины разрешила праздновать Рождество 25 декабря при условии, что прихожане храма и настоятель выразят такое желание.
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