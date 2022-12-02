Какие цветы дарить девушке за знаком Зодиака: для баланса энергии и настроения

В любой цветочной скамейке именно розы всегда самые популярные цветы. Однако перед тем, как дарить цветы, стоит обратить внимание, какие букеты подходят разным знакам Зодиака. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Часто на важные даты дарят сезонные цветы или розы, особенно когда люди не знают, какие предпочтения человека. Однако, по мнению астрологов, если знать дату рождения, можно подобрать идеальный букет. Кроме того, подобрав цветы по знаку Зодиака, вы гарантированно подарите человеку энергию и хорошее настроение.

Овен

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, отличаются упрямством, целеустремленностью, отсутствием гибкости, неприятием критики и полным оптимизмом. Часто Овны достаточно сильно нуждаются в похвале. Но наибольшим изъяном считается неумение вовремя остановиться. И эта черта характера касается как социальной, так и личной жизни. Чтобы подчеркнуть яркие особенности Овнов, стоит дарить им розы, гортензии, маргаритки, гладиолусы, мак или васильки.

Телец

Тельцы благородны, неторопливы, постоянны в своих предпочтениях, добры, нежны и настойчивы. Они точно знают, чего хотят от жизни, а потому будут идти к своей цели даже сквозь тернии. Хотя при этом пытаются никого не задеть. Несмотря на показное самомнение и возможную грубость, Тельцы умеют по-настоящему любить. Важным недостатком этого знака Зодиака считается неумение разбираться в людях. Чтобы букет сбалансировал внутреннюю энергию Тельца, лучше складывать его из незабудок, подснежников, ландышей, георгин, нарциссов, роз, сирени.

Близнецы

Такие люди отличаются определенной двойственностью. Они эрудированы, наблюдательны, но непостоянны. Могут легко сочетать интеллект, красоту, нравственные качества и работоспособность. Представителю этого знака Зодиаку не нравится одиночество, а также когда кто-то пытается залезть на их территорию. Главным недостатком Близнецов можно назвать частую неопределенность, двойственную манеру общения. Астрологи рекомендуют покупать им букеты из ромашек, вербены, лавра, жасмина, лаванды, ветвей ежевики, пиона и колокольчиков.

Рак

Раки очень чувственны, хитры, щедры, стремятся к накоплению, обладают сильной внутренней энергией и любят уважение. Представители этого знака Зодиака очень сильно ценят родных, а их отрицательными чертами можно назвать самоуверенность, уязвимость, истеричность. Чтобы сбалансировать характер Рака, нужно подарить ему пионы, лилии, подснежники, сирень, ландыши, тюльпаны.

Какие цветы дарить по знаку Зодиака. / Фото: Pexels

Лев

Львы амбициозны и активны, поэтому они стремятся покорять новые вершины и очень боятся критики. Если вы начнете игнорировать представителей этого знака Зодиака, они могут даже мстить. Чтобы Львы чувствовали себя комфортно, им нужно постоянное внимание, забота и любовь. Поэтому идеальным букетом будет композиция из лаванды, анемонов, омелы, шафрана, гладиолусов, хризантемы, пиона.

Дева

Девы стремятся достичь совершенства, имеют сильно развитое чувство долга, собственный взгляд на все и вкус. Это методические, исполнительные и щепетильные люди. Их часто окружает порядок и гармония. А на первом месте в жизни постоянно стоят родные люди. Поэтому, чтобы гармонизировать отношения, лучше дарить Девам незабудки, гладиолусы, колокольчики, тысячелистник, лилии и фиалки.

Весы

Весы очень скромный, дружелюбный, волшебный, открытый, щедрый и веселый знак Зодиака. Люди, родившиеся в этот период года, настоящие эстеты. Поэтому для них букет нужно выбирать особенно тщательно. Весы отличаются врожденной аристократичностью, тактичностью. Главной же чертой их характера можно назвать самоотверженность и верность. Чтобы сбалансировать их жизнь, подарите им фиалки, белые розы, гиацинты, гортензии, нарциссы или лилии.

Скорпион

Скорпионы – независимый и сильный знак Зодиака. Они обладают хорошо развитой интуицией и всегда уверены в своей правоте. А еще это решительные, бесшабашные и выдержанные люди. Скорпионы могут быть и злопамятными, к соперникам относиться безжалостно. Им нравится фиолетовые и красные оттенки, которые подчеркивают преимущество. Поэтому покупайте букет с хризантем, визгом, гвоздикой, полевым шалфеем, пионами или розами.

Какие цветы дарить по знаку Зодиака. / Фото: Pexels

Стрелец

Это импульсивный, открытый, благородный и непринужденный знак Зодиака, а такие люди самоотверженные и трудолюбивые, имеют повышенное чувство справедливости. Стрельцы всегда знают, чего хотят, а потому не видят препятствий на своем пути. Им лучше дарить тюльпаны, хризантемы, гиацинты, нарциссы.

Козерог

Козероги устойчивы, готовы учиться хоть всю жизнь, стремятся во что бы то ни стало получить результат. Их считают самым выносливым знаком Зодиака. Ведь Козероги могут терпеть, пока обстоятельства просто не покажутся под силой их характера. Однако представителям этого знака Зодиака нужно научиться мыслить положительно. В этом их помогут белладонна, черный мак, тюльпаны, ветки пихты, гвоздики, лилии и георгины.

Водолей

Это достаточно оригинальный и неординарный знак Зодиака. Водолеи очень упорны и прогрессивны. Поэтому часто достигают определенных высот в жизни, ставят карьеру во главу угла. Чтобы отвлечься от напряженных ситуаций, Водолеям лучше дарить ландыш, ветви мимозы или орхидею.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака отличаются честностью, нравственностью и духовностью. Им не нужно что-нибудь придумывать или украшать действительность, чтобы выглядеть в глазах других людей лучше. Рыбы предпочитают самостоятельность и свободный полет, поэтому им следует выбирать букет из незабудок, подсолнухов, диких роз, папоротников, лилий, сирени, ромашек, гладиолусов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.