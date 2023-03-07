Какие цветы подарить девушке, женщине в марте: что они символизируют, какое значение

Какие цветы лучше подарить в марте женщинам разных возрастов, что символизируют цветы и их цвет, каие букеты будут уместны на 8 марта, читайте в материале ТСН.ua
Март балует нас первым весенним теплом, активным таянием снега и желанием дарить радость Празднование дней рождений, свадеб, годовщин и, конечно же, Международного женского дня накладывает свой отпечаток на первый месяц весны. 8 марта, обычно дамы получают цветы, девушкам, женщинам дарят как букеты как с традиционными цветами, так и первыми весенними.
Какое количество цветов дарить
В нашей стране принято дарить четное количество цветов. Это основное правило, касающееся букетов цветов. А так чем больше цветов, тем лучше.
Если все-таки хочется придать смысл количеству цветов в букете, можно ориентироваться на следующие значения:
- три цветка можно дарить каждый день,
- пять цветков символизируют семью и благодарность,
- семь цветов — благосклонность и любовь,
- девять – преданность и верность.
Цветы можно выбирать с учетом бюджета, согласно поводу, ориентируясь на цвет цветов и их символическое значение.
Символическое значение цветов
- Роза символизирует нежные чувства, привязанность и страсть. Ее символическое значение меняется в зависимости от цвета. Желтый на Востоке символизирует радость, а у нас разлуку и тоску, красная роза считается символом глубокой любви, розовая -- нежности и чистота, белая -- непорочности. Эти цветы можно дарить девушке, женщине, маме, любимой.
- Хризантемы означают веселье, желают хорошего отдыха, положительного настроения. Эти цветы долго стоят, они практичны и универсальны, их можно подарить как любимой девушке, так и коллеге.
- Гвоздики означают верность слову, чести. Любимой дарите цветы пастельных оттенков. Удачный выбор – мелкие кустовые гвоздики.
- Орхидеи намекают, что вы хотите быть вместе с избранницей, чтобы она стала частью вашей жизни.
- Ирисы – эти весенние цветы олицетворяют надежду и доверие. Означают мудрость, хорошее настроение.
- Тюльпаны символизируют счастье, глубокую любовь. Ими можно выразить восхищение и теплоту.
- Гиацинты говорят о верности, мудрости. Их можно подарить, чтобы намекнуть избранницы на ее обаяние.
Какие весенние цветы лучше подойдут для девушки, женщины, матери, коллеги
Мартовской подарок на 8 марта, день рождения, свидание будет не забываемым, если сделать его из первых весенних цветов.
- Весенний нарцисс – это солнце, которое можно взять в руки. Яркая желтая окраска символизирует возрождение и оживление, белый нарцисс напомнит об ушедшем в прошлое снеге. Считается, что букет нарциссов способен приносить успех, поэтому букет из этих цветов идеально подойдет для любимой девушки или женщины, быть отличным презентом бабушке, соседке, коллеге.
- Крокусы привлекают своими яркими цветами после продолжительной зимы, особенно если зима была тревожной. Эти разноцветные цветы символизируют радость и веселье. Поэтому букет с крокусами уместен на любом свидании, как подарок девушке, любимой, женщине, маме. Стильный свадебный букет с крокусами создаст невероятную атмосферу и на свадьбе. Большая цветовая гамма этих цветов — сиреневый, белый, синий, желтый цвета позволяют создавать невероятные сочетания и вносят яркое разнообразие в атмосферу мрачных мартовских будней.
- Гиацинты – символ любви, нежности, весеннего пробуждения. Их яркие соцветия подчеркивают жизнерадостность, оптимизм, чувство счастья.
- Неприхотливый и скромный, но вместе с тем изысканный ирис – это отличный подарок и способ выразить свое хорошее отношение к девушке или женщине.
- Окончание холодов, радость от первых лучей солнца, изменчивость погоды и надежда к лучшему – все это символизирует мартовский букет тюльпанов. Разнообразная цветовая гамма позволяет выразить огромный спектр чувств и эмоций – белые тюльпаны искренность и благородство, розовые – романтику и невинность. Алые или красные означают любовь, страсть и восхищение, желтые олицетворяют успех, сиреневые – глубокое уважение.
Букет тюльпанов – это универсальный подарок вне зависимости от ситуации. Такой букет понравится людям всех возрастов, пола и социального статуса. Дарить тюльпаны так же как и другие цветы можно по разным поводам и даже без них.
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