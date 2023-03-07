Какие цветы подарить девушке, женщине в марте: что они символизируют, какое значение

Какие цветы лучше подарить в марте женщинам разных возрастов, что символизируют цветы и их цвет, каие букеты будут уместны на 8 марта, читайте в материале ТСН.ua

Март балует нас первым весенним теплом, активным таянием снега и желанием дарить радость Празднование дней рождений, свадеб, годовщин и, конечно же, Международного женского дня накладывает свой отпечаток на первый месяц весны. 8 марта, обычно дамы получают цветы, девушкам, женщинам дарят как букеты как с традиционными цветами, так и первыми весенними.

Какое количество цветов дарить

В нашей стране принято дарить четное количество цветов. Это основное правило, касающееся букетов цветов. А так чем больше цветов, тем лучше.

Если все-таки хочется придать смысл количеству цветов в букете, можно ориентироваться на следующие значения:

три цветка можно дарить каждый день,

пять цветков символизируют семью и благодарность,

семь цветов — благосклонность и любовь,

девять – преданность и верность.

Цветы можно выбирать с учетом бюджета, согласно поводу, ориентируясь на цвет цветов и их символическое значение.

Символическое значение цветов

Роза символизирует нежные чувства, привязанность и страсть. Ее символическое значение меняется в зависимости от цвета. Желтый на Востоке символизирует радость, а у нас разлуку и тоску, красная роза считается символом глубокой любви, розовая -- нежности и чистота, белая -- непорочности. Эти цветы можно дарить девушке, женщине, маме, любимой.

Хризантемы означают веселье, желают хорошего отдыха, положительного настроения. Эти цветы долго стоят, они практичны и универсальны, их можно подарить как любимой девушке, так и коллеге.

Гвоздики означают верность слову, чести. Любимой дарите цветы пастельных оттенков. Удачный выбор – мелкие кустовые гвоздики.

Орхидеи намекают, что вы хотите быть вместе с избранницей, чтобы она стала частью вашей жизни.

Ирисы – эти весенние цветы олицетворяют надежду и доверие. Означают мудрость, хорошее настроение.

Тюльпаны символизируют счастье, глубокую любовь. Ими можно выразить восхищение и теплоту.

Гиацинты говорят о верности, мудрости. Их можно подарить, чтобы намекнуть избранницы на ее обаяние.

Какие весенние цветы лучше подойдут для девушки, женщины, матери, коллеги

Мартовской подарок на 8 марта, день рождения, свидание будет не забываемым, если сделать его из первых весенних цветов.

Весенний нарцисс – это солнце, которое можно взять в руки. Яркая желтая окраска символизирует возрождение и оживление, белый нарцисс напомнит об ушедшем в прошлое снеге. Считается, что букет нарциссов способен приносить успех, поэтому букет из этих цветов идеально подойдет для любимой девушки или женщины, быть отличным презентом бабушке, соседке, коллеге.

Крокусы привлекают своими яркими цветами после продолжительной зимы, особенно если зима была тревожной. Эти разноцветные цветы символизируют радость и веселье. Поэтому букет с крокусами уместен на любом свидании, как подарок девушке, любимой, женщине, маме. Стильный свадебный букет с крокусами создаст невероятную атмосферу и на свадьбе. Большая цветовая гамма этих цветов — сиреневый, белый, синий, желтый цвета позволяют создавать невероятные сочетания и вносят яркое разнообразие в атмосферу мрачных мартовских будней.

Какие цветы подарить девушке, женщине

Гиацинты – символ любви, нежности, весеннего пробуждения. Их яркие соцветия подчеркивают жизнерадостность, оптимизм, чувство счастья.

Неприхотливый и скромный, но вместе с тем изысканный ирис – это отличный подарок и способ выразить свое хорошее отношение к девушке или женщине.

Окончание холодов, радость от первых лучей солнца, изменчивость погоды и надежда к лучшему – все это символизирует мартовский букет тюльпанов. Разнообразная цветовая гамма позволяет выразить огромный спектр чувств и эмоций – белые тюльпаны искренность и благородство, розовые – романтику и невинность. Алые или красные означают любовь, страсть и восхищение, желтые олицетворяют успех, сиреневые – глубокое уважение.

Какие цветы подарить девушке, женщине

Букет тюльпанов – это универсальный подарок вне зависимости от ситуации. Такой букет понравится людям всех возрастов, пола и социального статуса. Дарить тюльпаны так же как и другие цветы можно по разным поводам и даже без них.

Читайте также: