Какие дальнобойные ракеты Украина может получить от партнеров в первом полугодии: Резников ответил

Резников говорит, что Украина в первом полугодии "дотянется" до оккупантов за 120-150 км.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, какие дальнобойные ракеты Украины могут получить в этом году от западных партнеров.

"Не факт вообще, что это будут ATACMS. Есть другие дальние ракеты. Да, оккупанты теперь прячутся за 120-150 км, и нужно что-то такое, чтобы до них дотянуться — и мы дотянемся", — сказал Резников в интервью изданию Бебель".

По его словам, такие ракеты Украина может получить в течение первого полугодия.

Напомним, издание Politico со ссылкой на четыре источника в администрации американского президента Джо Байдена написало, что Вашингтон не может поставлять в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, потому что у США — дефицит снарядов. В Белом Доме озабочены, мол, этого количества не хватит для обеспечения собственных нужд.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявил, что освободить аннексированный Крым невозможно без высокоточного дальнобойного оружия. По его словам, высокоточное оружие большой дальности, средства дальнего радиуса действия, "то ли ATACAMS, F-16, беспилотники Gray Eagle, наземные бомбы малого диаметра" могут сделать невозможным пребывание российского флота, авиации или армии в Крыму.

По словам военного обозревателя Алексея Гетьмана, Украина хочет получить от партнеров ракеты малой и средней дальности – "все, что летает до 500 км". Он подчеркнул, что у Украины должна быть "длинная рука", чтобы уничтожать российские ракеты на месте их запуска.

Читайте также: