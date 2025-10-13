Какие дизельные авто выбирали украинцы в сентябре 2025 года: топ5 фаворитов

Автомобили на дороге / © Pixabay

Реклама

В сентябре 2025 года автопарк Украины пополнили 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

По подсчетам, 1,1 тысячи единиц составляют новые авто (-29%) и 4,1 — подержанные, которые были ввезены из-за границы (-3%).

Реклама

Топ5 новых дизельных машин:

Renault Duster - 312 ед; Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед; Volkswagen Touareg - 99 ед; Skoda Kodiaq - 74 ед.; Toyota Land Cruiser - 50 ед.

Топ5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane - 313 ед; Nissan Qashqai - 310 ед; Skoda Octavia - 273 ед.; Volkswagen Passat - 228 ед.; Volkswagen Golf - 160 ед.

Ранее эксперт предупредил об угрозе для автомобиля зимой.

Да, оставляя авто в теплом гараже, вы можете привести к его повреждению. Причина этого — соль и песок, посыпающие дороги в холодное время года. Они могут прилипать к кузову и вызывать коррозию.

Реклама

«Возможно, вам не захочется оставлять машину в гараже зимой. Соль, используемая для борьбы со льдом на дорогах, может испортить вашу машину, если вы поставите ее в отапливаемый гараж», — отметил автомобильный эксперт Скотти Килмер.

Как все происходит? Соль, попав в теплый гараж, тает и образует водный раствор, который быстро «ест» кузов и влечет за собой появление ржавчины.

Итак, в случае если вы не собираетесь немедленно эксплуатировать авто, лучше оставить его на морозе.