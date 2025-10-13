- Дата публикации
- Украина
- 84
- 1 мин
Какие дизельные авто выбирали украинцы в сентябре 2025 года: топ5 фаворитов
В прошлом месяце украинцы приобрели более 5000 дизельных автомобилей. Эксперты назвали топ5 самых популярных моделей.
В сентябре 2025 года автопарк Украины пополнили 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
По подсчетам, 1,1 тысячи единиц составляют новые авто (-29%) и 4,1 — подержанные, которые были ввезены из-за границы (-3%).
Топ5 новых дизельных машин:
Renault Duster - 312 ед;
Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед;
Volkswagen Touareg - 99 ед;
Skoda Kodiaq - 74 ед.;
Toyota Land Cruiser - 50 ед.
Топ5 импортируемых подержанных дизельных авто:
Renault Megane - 313 ед;
Nissan Qashqai - 310 ед;
Skoda Octavia - 273 ед.;
Volkswagen Passat - 228 ед.;
Volkswagen Golf - 160 ед.
Ранее эксперт предупредил об угрозе для автомобиля зимой.
Да, оставляя авто в теплом гараже, вы можете привести к его повреждению. Причина этого — соль и песок, посыпающие дороги в холодное время года. Они могут прилипать к кузову и вызывать коррозию.
«Возможно, вам не захочется оставлять машину в гараже зимой. Соль, используемая для борьбы со льдом на дорогах, может испортить вашу машину, если вы поставите ее в отапливаемый гараж», — отметил автомобильный эксперт Скотти Килмер.
Как все происходит? Соль, попав в теплый гараж, тает и образует водный раствор, который быстро «ест» кузов и влечет за собой появление ржавчины.
Итак, в случае если вы не собираетесь немедленно эксплуатировать авто, лучше оставить его на морозе.