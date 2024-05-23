Какие документы должны носить с собой военнообязанные: ответ ТЦК

В Украине военнообязанные призывники и резервисты должны носить с собой соответствующие документы.

Об этом сообщили в Кременчугском районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Все зависит от отношения к военной службе.

"При этом важно иметь информацию об обновлении данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК и СП, выписка, полученная через ЦНАП, или информация из реестра "Оберег" в приложении "Резерв+", — говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что актуализировать свои данные граждане могут любым способом через ЦНАП или приложение "Резерв+".

Напомним, заместитель главы мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева сообщил, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки. В условиях военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в военкомат.

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