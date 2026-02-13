Какие документы ФЛПам нужно хранить три года: в налоговой объяснили

Правила для фопов

В Украине изменились требования к хранению документации для физических лиц — предпринимателей. Если раньше ФЛПы могли хранить определенные бумаги по собственному желанию, то теперь на них распространяются те же термины, что и для крупных компаний.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на Главное управление ГНС в Винницкой области.

Что изменилось?

Согласно обновленному приказу Министерства юстиции №40/5, перечень типовых документов, создаваемых во время деятельности, теперь имеет четко определенные сроки хранения. Главное новшество состоит в том, что эти нормы теперь стали обязательными и для физических лиц — предпринимателей.

«Раньше для ФЛП хранение такой документации было добровольным. Теперь сроки, касающиеся деятельности юридических лиц, распространяются и на предпринимателей, если иное не предусмотрено законом», — отмечают в налоговой.

Сколько нужно хранить бумаги?

Налоговики отмечают, что документы и информация, касающиеся начисления и уплаты налогов и сборов, должны храниться в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины.

Минимальный срок хранения: 3 года.

Какие документы: Все первичные документы, подтверждающие доходы, расходы и уплату налогов.

Почему это важно?

Хранение первичных документов является критическим при налоговых проверках. Отсутствие бумаг за последние три года может послужить причиной штрафных санкций или непризнания расходов предпринимателя.

Ранее премьер Юлия Свириденко сообщила о том, что в Украине опускают программу финансовой поддержки малого и среднего бизнеса для обеспечения энергонезависимости.