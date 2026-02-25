Какие документы нужно иметь с собой на случай проверки на улице: в ТЦК объяснили

ТЦК / © ТСН

В социальных сетях ежедневно ходят десятки видеороликов, на которых фиксируются споры между гражданскими гражданами и представителями Территориальных центров комплектования (ТЦК) во время проверки документов на улице. Эксперт рассказал, какие документы нужно иметь военнообязанным и представителям военкомата.

Начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью «Телеграф» также разъяснил границы полномочий групп оповещения и объяснил алгоритм их работы.

Какие документы нужно иметь военно-обязательном во время проверки ТЦК

Представитель отмечает, что обязанность граждан предоставлять военно-учетные документы закреплена не только правительственными постановлениями, но и двумя базовыми законами Украины — «О правовом режиме военного положения» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

«Этим определено, что граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным представителям ТЦК и СП или полицейским», — объясняет Истомин.

Какие документы должен показать работник ТЦК

Сама процедура общения военных с гражданскими на улице регламентирована постановлением Кабинета Министров №560. Согласно ему, уполномоченный представитель ТЦК, прежде чем требовать документы у прохожего, обязан представиться и предъявить два собственных документа:

Удостоверение личности, уполномоченного на проверку документов. (Этот документ содержит фото, ФИО и подпись главы местной военной администрации). Служебное удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера).

«Обязанность прописана для военнослужащего, проверяющего документы. То есть подошедший и требующий предоставить ему военно-учетные документы гражданина для проверки. Он лицо, уполномоченное проверять и выписывать повестки», — отмечает представитель ТЦК.

Комментируя популярный в сети аргумент о том, что военные якобы имеют право проверять документы только на четко определенной улице (по маршруту патрулирования), Истомин назвал его неактуальным. Маршрут движения определяется только для внутреннего контроля начальства и не ограничивает возможности патруля в пространстве.

Также спикер прокомментировал гипотетическую ситуацию, когда военный отказывается показать свои документы. По его словам, на практике такие случаи почти невозможны, поскольку группы уведомлений работают совместно с Национальной полицией.

«Мне трудно представить такую ситуацию, что группа оповещения и ни у кого нет документов… Я уже давно не слышал, чтобы военнослужащие ТЦК проводили эти мероприятия без полиции. Полицейский также имеет полномочия проверять военно-учетные документы», — подытожил Истомин.

Могут отбирать телефоны у военнообязанных в ТЦК

Напомним, в Украине фиксировались случаи, когда во время визита граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки у них изымали изымали мобильные телефоны или запрещали пользоваться средствами связи.

Военная юристка Диана Тернова отмечала, что действующее законодательство не содержит норм, позволяющих работникам ТЦК или полицейским изымать личные гаджеты без надлежащих процессуальных оснований. По ее словам, такие действия могут расцениваться как нарушение права на защиту и доступ к адвокату.

Юристы также отмечали, что помещение ТЦК не является режимными секретными объектами с общим запретом на использование телефонов для посетителей, поэтому требование сдать устройство не имеет законного обоснования.

В случае задержания правоохранители обязаны сообщить родственникам о местонахождении задержанного и обеспечить возможность связи с адвокатом или центром безвозмездной правовой помощи. Все возможные нарушения рекомендуют фиксировать и обжаловать в установленном порядке.

Какие данные нужно сообщать ТЦК

Также во время мобилизации военнообязанные обязаны своевременно сообщать ТЦК об изменениях в своих персональных данных. Речь идет, в частности, о месте регистрации и проживания, паспортных данных, семейном положении, образовании, месте работы и должности.

Адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк объясняла, что за нарушение правил военного учета в особый период предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

В то же время, закон предусматривает исключение: если ТЦК может получить необходимые сведения через электронное взаимодействие с государственными реестрами, штраф не применяется. По словам юристки, привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда соответствующей информации нет ни в одном из доступных реестров. В случае неправомерного наложения штрафа, его можно обжаловать в суде.