- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 609
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие документы нужно иметь: важное напоминание для украинцев за рубежом
Украинцам с временной защитой советуют проверять правила въезда в другие страны и всегда иметь при себе загранпаспорт с визой.
Украинцы, которые имеют временную защиту в Чехии, могут свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны, однако только при наличии действительного загранпаспорта и визовой наклейки.
Об этом сообщают UNHCR Czechia, официальный портал МВД Чехии для иностранцев и ресурс Ukraine is Home.
Стоит отметить, что подтверждение о продлении статуса не заменяет визовую наклейку. Для поездок обязательно иметь при себе действительный загранпаспорт с наклейкой временной защиты. Именно этот документ позволяет путешествовать по странам Шенгенской зоны до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Без наклейки другие государства могут отказать во въезде.
В МВД Чехии не рекомендуют путешествовать с внутренним паспортом, ID-картой или справкой о пересечении границы. Это может создать проблемы при пересечении границы.
Что касается поездок за пределы ЕС, украинцам с временной защитой может понадобиться виза, как и любому гражданину Украины. Поэтому перед путешествием стоит проверять правила въезда в выбранной стране.
Особое внимание обращают на медицинское страхование. Государственное страхование, которое предоставляется в Чехии, действует только на ее территории. Для путешествий в другие страны необходимо оформить отдельное туристическое страхование.
Украинцам с временной защитой, которые планируют путешествие за пределы Чехии, не разрешается отменять или приостанавливать действие государственного медицинского страхования. В случае такого шага после возвращения придется погасить задолженность перед страховой компанией.
Приостановить страхование можно только тогда, если человек выезжает в Украину более чем на шесть месяцев и будет находиться там все это время.
Перед принятием решения советуют обязательно консультироваться со своей страховой компанией, чтобы избежать финансовых проблем.
По информации Ukraine is Home, длительное отсутствие в Чехии может лишить украинцев отдельных прав. Если человек отсутствует более 10 рабочих дней, он рискует потерять право на гуманитарное жилье или место в школе для ребенка.
В МВД Чехии также напоминают: если украинец решает окончательно вернуться на Родину, нужно официально отменить статус временной защиты. Это снимает обязанности, связанные с пребыванием в стране — оплату коммунальных услуг или медицинского страхования.
