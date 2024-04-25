Какие документы нужно взять с собой в ТЦК: полный список

После 18 мая в течение 60 суток военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в ТЦК.

Военнообязанные граждане Украины должны явиться в Территориальные центры комплектования и обновить учетные данные. Это касается мужчин призывного возраста – от 18 до 60 лет.

Какие документы нужно взять с собой в ТЦК — далее в материале ТСН.ua.

Согласно законодательству, граждане, планирующие посетить ТЦК, должны принести с собой оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя (при наличии);

документы об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Отметим, что в случае отказа военнообязанного явиться в ТЦК и СП сначала его будет искать полиция, а впоследствии он предстанет перед судом. В то же время гражданин должен состоять на военном учете, из которого исключают только тех, кто не пригоден к военной службе, умер или по другим причинам.

Заметим, что военнообязанные могут обновить свои данные как в ТЦК лично, так и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна. Те, кто проигнорирует эти требования, будут автоматически считаться уклонистами, за что грозит наказание

Напомним, новый Закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая. Одной из норм, касающейся миллионов украинских мужчин, есть обязанность обновить свои данные в течение 60 дней. Если не явился в ТЦК в течение этого времени, то центр обращается в полицию, которая вносит этого человека в соответствующую базу розыска.

В настоящее время у центров комплектования уже появляются очереди. Командование Сухопутных войск Украины отреагировало на это.

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