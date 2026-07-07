Какие дома лучше выдерживают удары: эксперт назвал самый опасный тип жилья

Атака на Киев

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Монолитно-каркасные дома считаются самыми устойчивыми к возможным попаданиям, тогда как панельные являются наиболее уязвимыми.

Об этом рассказал тренер по безопасности Ассоциации саперов Украины Игорь Резниченко в эфире «Киев 24»

По словам Резниченко, наибольшую устойчивость к возможным попаданиям обладают монолитно-каркасные дома.

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«Монолитно-каркасный наиболее устойчив. Видимо, после попаданий выбивает несколько квартир фактически, а дом остается целым», — объяснил он.

На втором месте по стойкости, по словам эксперта, находятся кирпичные дома. Кирпич частично рассеивает энергию взрывной волны, поэтому такие постройки разрушаются меньше.

Панельные дома, как отмечает специалист, являются самыми опасными из-за особенностей конструкции.

«Панельные дома наиболее опасны. Мы это видим на примерах, когда попадает в ту точку, где идет распределение этой энергии по дому. В это время начинается разрушение», — подчеркнул Резниченко.

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Он добавил, что если удар припадает на нижние этажи панельного дома, разрушения могут распространиться на всю конструкцию.

Ванна или коридор: где безопаснее

Отдельно эксперт ответил на часто задаваемый вопрос о том, безопасно ли во время обстрела прятаться в ванной комнате. По его словам, принципиальной разницы между ванной и коридором нет, если речь идет о защите от обломков стекла.

«На самом деле не важно, ванна или коридор. Мы подразумеваем, что скрываемся от сопутствующих обломков. В ванной и коридоре нет окон, поэтому туда не залетит ни металлический, ни стеклянный обломок», — пояснил он.

Специалист также отметил, что даже если в ванной комнате от ударной волны отпадет плитка или упадет зеркало, вероятнее всего, это не приведет к тяжелым травмам.

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«Я не вижу вообще проблемы в том, что люди прячутся в ванных комнатах и коридорах одинаково», — подытожил Резниченко.

В то же время эксперт отмечает, что самым безопасным местом во время воздушной тревоги остается специально оборудованное укрытие.

Напомним, во время воздушной тревоги, если нет возможности спуститься в укрытие, стоит перейти в самое безопасное место в доме. Резниченко советует использовать правило двух стен или «треугольник жизни» — пространство у массивной мебели (холодильник, шкаф), которое может защитить при разрушении перекрытий.

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